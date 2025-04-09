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Son genel seçim anketinde bomba sonuçlar: Fark 7 puan!

Son genel seçim anketinde bomba sonuçlar: Fark 7 puan!
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Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) şirketi, son genel seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklamasının yankıları sürüyor. Gündemde fırtanalar koparken anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. 

Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar), ''Yarın milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?'' anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 4-8 Nisan tarihleri arasında yapılan ankette CHP birinci sırada yer aldı.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) şirketi, son genel seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce CHP'nin oy oranı yüzde 26,2, AK Parti'nin ise yüzde 20 oldu.Kararsız seçmen oranı ise yüzde 13.8 gibi yüksek bir seviyede seyretti. Oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 8.5 olarak belirlendi.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise CHP yüzde 33.7 ile birinci parti olurken, AK Parti'nin oy oranı yüzde 26.7 oldu. 

İŞTE ANKETİN SONUÇLARI 

Kararsızlar dağatılmadan:

CHP: Yüzde 26.2
AK Parti: Yüzde 20.9
DEM Parti: Yüzde 7.7
MHP Yüzde :6.0
Zafer Partisi: Yüzde 4.9
İYİ Parti: Yüzde 4.0
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.3
TİP: Yüzde 1.2
A Parti: Yüzde 0.9
Diğer: Yüzde 2.7
Kararsız: Yüzde 13.8
Oy kullanmam: Yüzde 8.5

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra:

CHP: Yüzde 33.7
AK Parti: Yüzde 26.7
DEM Parti: Yüzde 9.9
MHP: Yüzde 7.7
Zafer Partisi: Yüzde 6.4
İYİ Parti: Yüzde 5.1
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4.2
TİP: Yüzde 1.6
A Parti: Yüzde 1.2
Diğer: Yüzde 3.5

Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) şirketi, son genel seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

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Etiketler ankara araştırma ve danışmanlık son genel seçim anketi CHP ak parti
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