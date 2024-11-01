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Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan da, AK Parti de kaybediyor!

Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan da, AK Parti de kaybediyor!
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Türkiye gündemi bir yandan erken seçimi, diğer yandan yeni Anayasa tartışmalarını tartışırken, iktidarın eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan üzerinden attığı yeni "açılım" adımı sonrasında yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı.

SER Araştırma tarafından 25-30 Ekim tarihleri arasında yapılan ve 26 ilde 2200 seçmenle gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıklandı.

Araştırmada "Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti.

Anket sonuçlarına göre, CHP yüzde 29.7 ile birinci sırada yer alırken, AKP yüzde 28.1 ile ikinci sırada. DEM Parti yüzde 10.6 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, MHP yüzde 8.9, Yeniden Refah Partisi yüzde 7.3 ve Zafer Partisi yüzde 7.2 oy oranlarıyla öne çıktı. İYİ Parti yüzde 3.5, TİP (Türkiye İşçi Partisi) yüzde 1.8 ve diğer partiler yüzde 2.9 oy oranında kaldı.

Anketin ikinci bölümünde ise cumhurbaşkanlığı seçimi yer aldı. Anket katılımcılarına, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Sonuçlara göre, Mansur Yavaş yüzde 38.8 ile ilk sırada yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33.4 oy oranıyla ikinci sırada gelirken, Ekrem İmamoğlu yüzde 22.3 oy oranıyla üçüncü sırada kaldı. Diğer adaylar ise yüzde 5.5 oranında oy aldı.

İşte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaştığı o seçim anketinin sonuçları:

Türkiye gündemi bir yandan erken seçimi, diğer yandan yeni Anayasa tartışmalarını tartışırken, iktidarın eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan üzerinden attığı yeni "açılım" adımı sonrasında yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı.

Türkiye gündemi bir yandan erken seçimi, diğer yandan yeni Anayasa tartışmalarını tartışırken, iktidarın eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan üzerinden attığı yeni "açılım" adımı sonrasında yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı.

 

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