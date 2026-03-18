  3. Son seçim anketi açıklandı: Zirvedeki fark 6,3 puan!

Optimar Araştırma, 2 bin katılımcıyla gerçekleştirdiği Mart 2026 anket sonuçlarını duyurdu. CATI yöntemiyle yapılan çalışmada zirvedeki ilk 2 parti arasındaki fark yüzde 6,3 olarak yer alırken, İYİ Parti, MHP ve DEM Parti'nin oy oranları dikkat çekti.

Optimar Araştırma, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştığı son verilerle Türkiye'nin siyasi nabzını tuttu. Toplam 2 bin kişiyle Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapılan ankette, seçmenin tercihleri netleşti.

Zirvede AK Parti var

Anket sonuçlarına göre AK Parti, %33,6 oy oranıyla birinci parti konumunu sürdürüyor. En yakın rakibi CHP ile arasındaki farkın 6,3 puan olması, iktidar partisinin tabanını koruduğuna işaret ediyor.

CHP 2. sırada, barajı 5 parti geçiyor

Ana muhalefet partisi CHP, %28,9 ile ikinci sırada yer alırken; anketin en çarpıcı verisi ise %7 seçim barajını aşan parti sayısı oldu. DEM Parti, İYİ Parti ve MHP de baraj üstü kalarak Meclis aritmetiğindeki yerlerini sağlama alıyor.

Diğer partilerde son durum

Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Zafer Partisi'nin %2,2'lik eşit oy oranlarıyla takipte olduğu görülürken, BBP %1,1 ve A Parti %1,0 bandında kaldı. Seçmenin "Diğer" kategorisindeki tercihi ise %3,0 olarak kaydedildi.

Partilere Göre Oy Dağılımı (Optimar Mart 2026)

Parti Oy Oranı (%)
AK Parti %33,6
CHP %28,9
DEM Parti %10,8
İYİ Parti %8,9
MHP %8,3
YRP %2,2
Zafer Partisi %2,2
Diğer %3,0

 

