  3. Tuzla Piyade Okulu davasında flaş karar: İhraç edilen Teğmen TSK'ya geri dönüyor!

Tuzla Piyade Okulu'ndaki 10 Kasım Atatürk'ü anma günü tartışmaları sonrası TSK'dan ihraç edilen teğmenin açtığı davada karar çıktı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, "ağır yaptırım" bulduğu ihraç işlemini oybirliğiyle iptal etti ve böylelikle teğmenin TSK'ya dönüş yolunu açtı.

Türkiye kamuoyunun yakından takip ettiği Tuzla Piyade Okulu davasında, ihraç edilen Teğmen Ö.S. için hukuki süreçte kritik bir dönemeç geçildi.

Müyesser Yıldız'ın haberine göre İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, daha önce yerel mahkemenin "hukuka uygun" bulduğu ihraç kararını iptal ederek teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) dönüş yolunu açtı.

10 Kasım Tartışmasından WhatsApp Gruplarına

Olay, 10 Kasım 2023 tarihinde Tuzla Piyade Okulu’ndaki Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma töreninde bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmaması üzerine çıkan tartışmalarla başlamıştı.

Bu gerilimin ardından WhatsApp gruplarında yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek, aralarında Ö.S.’nin de bulunduğu teğmenler 19 Ocak 2024’te Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilmişti.

Üst Mahkeme: "İhraç Ağır Bir Yaptırımdır"

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin ret kararı sonrası istinafa giden dosyayı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi, 20 Şubat 2026 tarihli kararında dikkat çeken tespitlerde bulundu. Mahkeme, disiplin cezalarında "eylem ile yaptırım arasında adil bir denge" olması gerektiğini hatırlatarak, ihraç kararının verilen tepkiye oranla çok ağır bir yaptırım olduğuna hükmetti.

"Aşağılama Kastı Yok, Tepkisel İfadeler Var"

Kararın gerekçesinde, Ö.S.'nin WhatsApp grubundaki ifadelerinin "uygunsuz" olduğu kabul edilse de, bu sözlerin inanç değerlerini aşağılama kastı taşımadığı, yaşanan olayların gelişimi içinde "tepkisel" olarak söylendiği vurgulandı. Mahkeme ayrıca, Harp Okulları Kanunu’ndaki Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık vurgusuna dikkat çekerek, olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

TSK'ya Dönüş Yolu Açıldı

İhraç işleminin TSK’nın itibarını zedeleyecek nitelikte ağır bir disiplinsizlik teşkil etmediği sonucuna varan mahkeme, ihraç kararını oybirliğiyle iptal etti. Bu kararla birlikte Teğmen Ö.S.’nin üniformasına kavuşmasının önündeki hukuki engel kalkmış oldu.

Müyesser Yıldız

