  3. Bayramda devletin köprü ve yolları ücretsiz, geçiş garantili köprü ve otoyollar ücretli!

Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacak sürücüler dikkat! Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ücretsiz olacak köprü ve otoyollar belli oldu.

Ramazan Bayramı tatili öncesinde milyonlarca sürücünün beklediği haber geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram boyunca ücretsiz olacak ulaşım hatları netleşti. Ancak sürücülerin dikkat etmesi gereken kritik bir ayrıntı var: Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri kapsam dışında tutuldu.

Ücretsiz Geçişler Ne Zaman Başlıyor?

Karara göre ücretsiz geçiş uygulaması, 19 Mart 2026 Perşembe günü saat 00.00’da (Çarşamba gecesini Perşembe’ye bağlayan an) başlayacak. Uygulama, 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24.00’a kadar devam edecek.

Ücretsiz Olacak Yol ve Köprüle r(Devlet İşletmesindeki Yollar):

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki tüm otoyollar ile İstanbul’un iki ana arteri ücretsiz olacak:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
KGM yönetimindeki tüm otoyollar

Dikkat: Buralar Ücretli Olmaya Devam Edecek!

Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, "Yap-İşlet-Devret" modeliyle hayata geçirilen projeler ücretsiz geçiş kapsamına girmiyor. Bu kapsamda aşağıdaki noktaları kullanan sürücüler ücret ödemeye devam edecek:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)
Osmangazi Köprüsü
1915 Çanakkale Köprüsü
Kuzey Marmara Otoyolu ve diğer özel işletme otoyolları.

Toplu Taşıma da Kapsamda

Karar sadece yolları değil, şehir içi ulaşımı da kapsıyor. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir'de belediyelere ait toplu taşıma araçları ile Marmaray, Başkentray ve İZBAN gibi raylı sistemlerin de belirli takvim çerçevesinde ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor.

