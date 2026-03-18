  1. Anasayfa
  2. Güncel
  Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı

Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, "rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklanan Belediye Başkanı Ömer Günel'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda hareketli saatler yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in, geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını resmen açıkladı.

"Rüşvet Almak" Suçlamasıyla Tutuklanmıştı

Hafta başında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Rüşvet Almak" suçlamasıyla sorgulanan Ömer Günel, 16 Mart 2026 tarihli mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu gelişmenin ardından gözlerin çevrildiği İçişleri Bakanlığı, idari kararı kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uzaklaştırma kararının anayasal yetkilere dayandırıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine; Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır."

Kuşadası’nda Süreç Nasıl İşleyecek?

Başkan Günel’in görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri gereği Belediye Meclisi’nin kendi içinden bir belediye başkan vekili seçmesi süreci başlayacak. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran davanın seyri ve belediyedeki yeni yönetim süreci yakından takip ediliyor.

DHA

Etiketler kuşadası ömer günel İçişleri Bakanlığı görevden uzaklaştırma rüşvet soruşturma Aydın belediye başkanı
