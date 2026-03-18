Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP lideri Özel'e yanıt: ''Yasal süreci hemen başlatıyorum''

CHP lideri Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki gayrimenkul iddialarına Bakan Gürlek'ten yalanlama... Özel'in yüzlerce milyon TL'lik mülk iddiasını "yalan ve hayal ürünü" olarak nitelendiren Gürlek, yasal süreç başlattığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki gerilim, karşılıklı ağır suçlamalarla yeni bir boyuta taşındı.

CHP lideri Özgür Özel’in, Bakan Gürlek’e ait olduğunu iddia ettiği devasa mal varlığı listesini açıklamasına Bakanlıktan sert yalanlama geldi.

Gürlek: "Kayıtlarda Karşılığı Olmayan Hayal Ürünü İddialar"

CHP Lideri Özel’in "325,5 milyon TL değerinde 12 mülk" iddiasına yanıt veren Bakan Gürlek, bu açıklamaların herhangi bir delile dayanmadığını belirtti.

Gürlek, "Özgür Özel’in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan ancak tapu kayıtlarında karşılığı olmayan bu iddialar tamamen algı operasyonudur" dedi.

20 yılı aşkın süredir devlet hizmetinde olduğunu hatırlatan Gürlek, eşiyle birlikte mal varlığı beyanlarını düzenli olarak yetkili makamlara sunduklarını vurguladı.

"Yargı Mercileri Yerine Siyasi Kürsüleri Seçiyorlar"

Kendisinin terör ve organize suçlarla mücadelesi nedeniyle hedef seçildiğini savunan Bakan Gürlek, "Elinde bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, yargı mercileridir" diyerek Özel hakkında manevi tazminat davası açacağını duyurdu.