Survivor'da ''yapay zeka'' dönemi başlıyor.. Survivor'un ''Joker Adayı'' belli oldu

TV8 ekranlarında bir ekran klasiği haline gelen Survivor'da günlerdir merakla beklenen "Joker Aday" ünlü YouTuber Orkun Işıtmak’ın adaya gelişiyle netleşti. Ancak Survivor'ın Joker Adayı YouTuber Orkun Işıtmak değil, dünyanın en gelişmiş yapay zekalarından biri olan Google Gemini! Peki, yapay zeka parkurlarda ve konseyde nasıl bir rol üstlenecek? İşte Survivor'da yapay zeka döneminin ayrıntıları...

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026, tarihin en ilginç iş birliğine imza atıyor. Acun Ilıcalı’nın "dengeleri değiştirecek" diyerek duyurduğu joker adayın kimliği, Dominik’e konuk olan ünlü YouTuber Orkun Işıtmak tarafından açıklandı.

Yarışmanın yeni joker adayı; yapay zeka teknolojisi Google Gemini oldu.

Yapay Zeka Survivor adasnda!

Yarışmaya özel bir sürprizle katılan Orkun Işıtmak, Survivor ekosistemine dahil olan dijital gücü tanıttı. Yapay zekanın sadece bir asistan değil, yarışmanın gidişatını etkileyecek bir "karar mekanizması" olarak kurgulandığını belirten Işıtmak, Google Gemini’ın hem Acun Ilıcalı’ya hem de prodüksiyona stratejik destek sağlayacağını ifade etti.

Yapay Zeka Yarışmayı Nasıl Etkileyecek?

Survivor 2026'da yapay zeka hamlesiyle birlikte; istatistiklerin analizi, oyun kurgularının optimizasyonu ve kritik anlarda verilecek kararlarda teknolojik bir derinlik hedefleniyor. Yapay zekanın yarışmacılarla doğrudan etkileşime girip girmeyeceği henüz netleşmese de, bu hamlenin dünya televizyon tarihine geçecek bir "ilk" olduğu vurgulanıyor.

Dengeler Yeniden Kuruluyor

Acun Ilıcalı, yapay zekanın entegrasyonuyla ilgili olarak heyecanını gizlemezken; sosyal medyada şimdiden "Yapay zeka şampiyonu tahmin edebilir mi?" veya "Oyun kurallarını Gemini mi belirleyecek?" soruları sorulmaya başlandı. Survivor'ın zorlu şartları ile yapay zekanın analitik gücünün nasıl birleşim göstereceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.