  İran'dan İsrail'e füze yağmuru: 100'den fazla kritik nokta vuruldu!

İran, Ali Laricani suikastına misilleme olarak "Gerçek Vaad 4" operasyonunu başlattı. Balistik füzelerle Tel Aviv’deki 100’den fazla askeri ve stratejik hedefi vuran Devrim Muhafızları, hava savunma sistemlerinin devre dışı kaldığını açıkladı. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre can kaybı ve ağır hasar var.

Orta Doğu’da gerilim, İran’ın en üst düzey isimlerinden Ali Laricani’ye yönelik suikastın ardından zirveye tırmandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek Vaad 4" operasyonu kapsamında İsrail’in başkenti Tel Aviv ve çevresindeki stratejik noktaları hedef aldığını duyurdu.

"Gerçek Vaad 4" Operasyonu: 100’den Fazla Hedef Vuruldu

DMO Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırının 61. dalgasında İsrail’in çok katmanlı hava savunma sistemlerinin (Demir Kubbe ve Ok sistemleri) aşılması amacıyla ileri teknoloji balistik füzelerin kullanıldığı belirtildi. Operasyonda özellikle Hürremşehr-4, Kadir, Emad ve Hayber Şiken füzelerinin tercih edildiği, bu füzelerin savunma ağlarını etkisiz bırakarak belirlenen 100'den fazla askeri ve güvenlik merkezini başarıyla vurduğu kaydedildi.

Tel Aviv’de Kaos: Elektrik Kesintileri ve Ağır Kayıplar

Saha bilgilerine dayandırılan iddialara göre, füze isabetleri sonrası Tel Aviv’in geniş kesimlerinde elektrik kesintileri yaşandı. İran kaynakları, saldırı sonucu arama-kurtarma çalışmalarının aksadığını ve ilk belirlemelere göre 230’dan fazla ölü ve yaralı olduğunu öne sürdü. İsrail makamlarından henüz resmi bir hasar raporu gelmezken, bölgedeki yerel kaynaklar patlama seslerinin şehrin her noktasından duyulduğunu aktarıyor.

Laricani Suikastına Yanıt

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin, ABD ve İsrail’in ortak hava saldırısında hayatını kaybetmesi Tahran’da "kırmızı çizginin aşılması" olarak yorumlanmıştı. Bu son harekatın, doğrudan Laricani ve beraberindeki heyetin intikamını alma amacı taşıdığı açıklandı.

İHA

Etiketler İran İsrail Tel Aviv Gerçek Vaad 4 Ali Laricani devrim muhafızları balistik füze orta doğu savaş
