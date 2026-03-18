  1. Anasayfa
  2. Güncel
Denizli'de korkunç olay: 6. kattan düşen 3 yaşındaki Tuğra mücadelesi veriyor!

Güncelleme:

Denizli’de 8 katlı binanın 6. katındaki açık pencereden sarkan 3 yaşındaki minik Tuğra metrelerce yükseklikten zemine düştü. Ağır yaralanan küçük çocuğun hastanedeki kritik bekleyişi sürerken, olay anına dair detaylar kan dondurdu.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında bugün öğleden sonra meydana gelen olay, bölge sakinlerini yasa boğdu. 6. kattaki evlerinin penceresinden sarkan 3 yaşındaki Tuğra B., dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düştü.

Saat 15.00 sıralarında gerçekleşen olayda, açık olan pencereden sarkan küçük Tuğra’nın beton yerine bahçedeki çim zemine düşmesi çevredekiler tarafından bir nebze olsun teselli olarak görülse de yaralanmanın boyutu oldukça ağır. Çevre sakinlerinin ihbarıyla hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra minik Tuğra’yı acil olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk etti.

Olay Anında Evde Neler Yaşandı?

Edinilen bilgilere göre, kazanın yaşandığı sırada Tuğra’nın annesinin evde olmadığı öğrenildi. Babasının ise gece vardiyasından geldiği ve o esnada uyuduğu belirtildi. Pencere güvenliğinin sağlanmamış olmasıyla birleşen talihsiz anlar, küçük çocuğun ağır yaralanmasıyla sonuçlandı.

Yoğun Bakımda Kritik Bekleyiş

Hastaneye kaldırılan Tuğra B., hemen yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi altına alındı. Doktorlar, çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtirken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Aile ihmali olup olmadığı yönündeki incelemeler devam ediyor.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu!
72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu!
Hapiste bile para basıyor: Fenomen Simge Barankoğlu'nun aylık kazancı şoke etti
Hapiste bile para basıyor: Fenomen Simge Barankoğlu'nun aylık kazancı şoke etti
Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi!
Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi!
Güzel oyuncu cesur transparan kıyafetiyle Oscar gecesinde Elton John partisinin yıldızı oldu
Güzel oyuncu cesur transparan kıyafetiyle Oscar gecesinde Elton John partisinin yıldızı oldu
Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi
Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi
Bu görüntüleri izlerken donabilirsiniz: Karadeniz'in buz gibi sularına meydan okudu
Bu görüntüleri izlerken donabilirsiniz: Karadeniz'in buz gibi sularına meydan okudu
İzmir'deki taksici cinayetinde kan donduran görüntüler
İzmir'deki taksici cinayetinde kan donduran görüntüler
İslam Memiş'ten bayram öncesi altın için kritik uyarı: 7.000 TL altı kalıcı mı?
İslam Memiş'ten bayram öncesi altın için kritik uyarı: 7.000 TL altı kalıcı mı?
Etiketler Denizli pamukkale düşme Çocuk TOKİ Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Tuğra
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü isim kanser ile verdiği savaşı kazandığını balon uçurarak duyurdu Ünlü isim kanser ile verdiği savaşı kazandığını balon uçurarak duyurdu Ormanın hayaleti bu sefer karların içerisinden ''merhaba'' dedi! Ormanın hayaleti bu sefer karların içerisinden ''merhaba'' dedi! Survivor'da ''yapay zeka'' dönemi başlıyor.. Survivor'un ''Joker Adayı'' belli oldu Survivor'da ''yapay zeka'' dönemi başlıyor.. Survivor'un ''Joker Adayı'' belli oldu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı Öğretmen olmak için artık KPSS yetmeyecek! Maaşlı, zorunlu akademi eğitimi başlıyor Öğretmen olmak için artık KPSS yetmeyecek! Maaşlı, zorunlu akademi eğitimi başlıyor Geçen yıl bebeğini kaybeden ünlü isim hamileliğini gizlemiş... Anne oldu! Geçen yıl bebeğini kaybeden ünlü isim hamileliğini gizlemiş... Anne oldu! Tuzla Piyade Okulu davasında flaş karar: İhraç edilen Teğmen TSK'ya geri dönüyor! Tuzla Piyade Okulu davasında flaş karar: İhraç edilen Teğmen TSK'ya geri dönüyor! Fatih Altaylı'dan ameliyat sonrası ilk açıklama: 'Tümör cezaevinde beklenmedik şekilde büyümüş'' Fatih Altaylı'dan ameliyat sonrası ilk açıklama: 'Tümör cezaevinde beklenmedik şekilde büyümüş'' Bayram tatili planları yapanlar dikkat! Hava sıcaklıkları aniden düşecek, yağmur ve kar bekleniyor! Bayram tatili planları yapanlar dikkat! Hava sıcaklıkları aniden düşecek, yağmur ve kar bekleniyor! Kadıköy'de gol yağmuru... Fenerbahçe moral buldu! Kadıköy'de gol yağmuru... Fenerbahçe moral buldu!
Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP lideri Özel'e yanıt: ''Yasal süreci hemen başlatıyorum'' Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP lideri Özel'e yanıt: ''Yasal süreci hemen başlatıyorum'' İran'dan İsrail'e füze yağmuru: 100'den fazla kritik nokta vuruldu! İran'dan İsrail'e füze yağmuru: 100'den fazla kritik nokta vuruldu! Bayramda devletin köprü ve yolları ücretsiz, geçiş garantili köprü ve otoyollar ücretli! Bayramda devletin köprü ve yolları ücretsiz, geçiş garantili köprü ve otoyollar ücretli! Marmara'da dev kuru yük gemisi karaya oturdu Marmara'da dev kuru yük gemisi karaya oturdu