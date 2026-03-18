Denizli'de korkunç olay: 6. kattan düşen 3 yaşındaki Tuğra mücadelesi veriyor!

Denizli’de 8 katlı binanın 6. katındaki açık pencereden sarkan 3 yaşındaki minik Tuğra metrelerce yükseklikten zemine düştü. Ağır yaralanan küçük çocuğun hastanedeki kritik bekleyişi sürerken, olay anına dair detaylar kan dondurdu.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında bugün öğleden sonra meydana gelen olay, bölge sakinlerini yasa boğdu. 6. kattaki evlerinin penceresinden sarkan 3 yaşındaki Tuğra B., dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düştü.

Saat 15.00 sıralarında gerçekleşen olayda, açık olan pencereden sarkan küçük Tuğra’nın beton yerine bahçedeki çim zemine düşmesi çevredekiler tarafından bir nebze olsun teselli olarak görülse de yaralanmanın boyutu oldukça ağır. Çevre sakinlerinin ihbarıyla hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra minik Tuğra’yı acil olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk etti.

Olay Anında Evde Neler Yaşandı?

Edinilen bilgilere göre, kazanın yaşandığı sırada Tuğra’nın annesinin evde olmadığı öğrenildi. Babasının ise gece vardiyasından geldiği ve o esnada uyuduğu belirtildi. Pencere güvenliğinin sağlanmamış olmasıyla birleşen talihsiz anlar, küçük çocuğun ağır yaralanmasıyla sonuçlandı.

Yoğun Bakımda Kritik Bekleyiş

Hastaneye kaldırılan Tuğra B., hemen yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi altına alındı. Doktorlar, çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtirken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Aile ihmali olup olmadığı yönündeki incelemeler devam ediyor.

İHA