Seda Sayan, Ömür Gedik'e ''evin çiş kokuyordur gelemem'' dedi sosyal medya çalkalandı

"Seda ile Her Şey Masada" programında tansiyon yükseldi! Dobralığıyla tanınan Seda Sayan, konuğu Ömür Gedik'e "Evin çiş kokuyordur" deyince stüdyoda buz kesti. 36 kedisiyle yaşayan Gedik’ten yanıt gecikmedi: "Gelme o zaman!"

YouTube’da yayınlanan "Seda ile Her Şey Masada" programının son bölümü, sunucu Seda Sayan ile hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik arasındaki ilginç diyaloğa sahne oldu. İkilinin "ev kokusu" üzerinden yaşadığı tartışma, kısa sürede X (Twitter) ve Instagram'da en çok konuşulanlar listesine girdi.

"36 Kedi Varsa O Ev Kokuyordur"

Programda evindeki hayvan dostlarından bahseden Ömür Gedik, toplamda 36 kedisi olduğunu dile getirdi. Bu sayı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Seda Sayan, her zamanki dobra üslubuyla; "Senin evin çiş kokuyordur, ben o eve gelemem" ifadelerini kullandı.

Sayan’ın bu çıkışı stüdyoda şaşkınlık yaratırken, Gedik’in cevabı net oldu: "Gelme o zaman!"

Ömür Gedik’ten Sosyal Medyada Paylaşım: "Tarzım Bu, Evim de Böyle"

Tartışmanın yankıları sürerken Ömür Gedik, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak durumu ti'ye aldı.

Kedilerinin çoğunun sokaktan kurtarılan, travmalı veya yaşlı olduğunu belirten Gedik, şu ifadeleri kullandı:

"Çoklu kedi olan evlerde bazen kum dışına kazalar olabilir. Ben onlara kızamam, gider temizlerim. Tarzım bu, evim de böyle. Çişli evime gelmek isteyenleri her zaman beklerim."

Bakımını üstlendiği hayvanların birçoğunun travmalı olduğunu ve onlara asla sesini yükseltemeyeceğini belirten Gedik

Takipçiler İkiye Bölündü

Yaşanan bu diyalog sonrası sosyal medya kullanıcıları adeta iki kampa ayrıldı.

Bir kesim Seda Sayan’ı "aşırı titiz ve kırıcı" bulurken, hayvanseverler Gedik’e destek mesajları yağdırdı.

Diğer bir kesim ise 36 kedinin yaşadığı bir evin hijyenik olmasının zor olduğunu belirterek Seda Sayan’ın haklı bir noktaya değindiğini savundu.

Evinde kedi besleyenlere doğal koku giderici tavsiyeleri

Evde çok sayıda kediyle yaşamak harika bir duygu olsa da, kum kabı kokusuyla başa çıkmak bazen zorlayıcı olabilir.

Kimyasal oda kokuları yerine hem kedilerinizin hassas burnuna zarar vermeyecek hem de kokuyu nötralize edecek doğal yöntemleri aşağıda bulabilirsiniz:

Koku Giderici Doğal Çözümler

Karbonat (Sodyum Bikarbonat): En etkili doğal koku emicidir. Kum kabının en alt katmanına bolca karbonat serpip üzerine kumu ekleyin. Karbonat, idrarın asidik kokusunu nötralize eder ve kokunun yayılmasını engeller.

Kuru Lavanta Çiçekleri: Kumun içine karıştıracağınız kurutulmuş lavanta taneleri, kedi için rahatsız edici olmayan hafif ve hoş bir koku yayar. Ancak sentetik lavanta yağlarından kaçınmalısınız; sadece kurutulmuş bitki kullanmak en güvenlisidir.

Aktif Karbon Parçacıkları: Doğal bir filtre görevi görür. Piyasada satılan aktif karbonlu kumlar olsa da, siz de doğal aktif karbon parçalarını kum kabının yakınına veya içine ekleyerek kokuyu hapsetmesini sağlayabilirsiniz.

Sirke ve Su Karışımı (Temizlik İçin): Kum kabını tamamen boşaltıp yıkarken kimyasal deterjanlar yerine beyaz sirke ve sıcak su kullanın. Sirke, plastik kaba sinmiş amonyak kokusunu parçalar ve kedi için zararlı kalıntı bırakmaz.

Kurutulmuş Portakal ve Limon Kabukları: Kum kabının yakınında bir kap içinde kurutulmuş narenciye kabukları bulundurmak ortamdaki havayı tazeler. (Not: Kediler narenciye kokusundan pek hoşlanmaz, bu yüzden doğrudan kumun içine koymak yerine kabın uzağında bir köşede tutmak daha iyidir.)