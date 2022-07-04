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Son seçim anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra dikkat çeken sonuçlar

Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde bir seçim anketi sonuçları daha açıklandı. Aksoy Araştırma'nın yaptığı seçim anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo tüm dengelerin değişeceğini gözler önüne serdi.

TELE1’de Cüneyt Akman’ın sunduğu Zamanın Ruhu programına Aksoy Araştırma yöneticisi Ertan Aksoy katıldı. Ertan Aksoy şirketin son yaptığı anket sonucunu paylaşarak AKP’nin oyunun yüzde 30’un da altına düştüğünü söyledi.  

Aksoy Araştırma şirketi yönetici Ertan Aksoy TELE1 ekranlarında AKP’nin son oy oranını açıkladı. Son ankete göre AKP’nin oyu yüzde 30’un da altına düşerek yüzde 29.4 oldu. CHP’nin oyu ise 28.9 olarak hesaplandı.

Aksoy Araştırma şirketinin anketine göre; İYİ Parti yüzde 13 olurken MHP de barajın hemen üstünde yüzde 8 oy aldı. DEVA Partisi yüzde 2.6 Saadet Partisi yüzde 1.3 ve Gelecek Partisi yüzde 0.6 oy alırken diğer partilere oy vereceğini söyleyen seçmen oranı yüzde 5.4 ölçüldü.

 İşte Aksoy Araştırma'nın açıkladığı son anket:

Aksoy Araştırma'nın açıkladığı son anket

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