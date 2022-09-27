Son yılların en büyük kaçak içki operasyonu: Binlercesi ele geçirildi

Mersin'de Gümrük Muhafaza Ekiplerince yapılan operasyonda 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleştirildi. Toplam 86 Bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu. Başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza Ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.