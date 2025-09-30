  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sosyal medyada 30 hesap bakanlığın radarına takıldı

Sosyal medyada 30 hesap bakanlığın radarına takıldı: Erişim engellendi!

Sosyal medyada 30 hesap bakanlığın radarına takıldı: Erişim engellendi!
Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar tanıtımı yaptıkları gerekçesiyle 30 Youtube ve sosyal medya hesabı için erişim engeli kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu incelemesinde; bazı YouTube ve sosyal medya hesaplarında kullanıcılar tarafından yasa dışı bahis ve kumar tanıtımlarına yer verildiği tespit edildi. Söz konusu tanıtımların tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikte olduğu belirlendi. Kurul, söz konusu reklamların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olduğu tespiti ile 30 YouTube ve sosyal medya hesabıyla ilgili erişim engeli kararı verdi. Aykırılığa ilişkin içeriklerin çıkarılmaması halinde söz konusu hesapların kapatılacağı belirtildi. 

DHA

text-ad
Etiketler ticaret bakanlığı sosyal medya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İngilizlerin gizemli insansız ölüm makinesi deniz aracı Trabzon sahilinden çıktı! İngilizlerin gizemli insansız ölüm makinesi deniz aracı Trabzon sahilinden çıktı! Burcu Özberk hadsiz yorumlar sonrasında sessizliğini böyle bozdu! Burcu Özberk hadsiz yorumlar sonrasında sessizliğini böyle bozdu! Cem Küçük'ten yerli ve milli uçak krizinde dikkat çeken Erdoğan iddiası! Cem Küçük'ten yerli ve milli uçak krizinde dikkat çeken Erdoğan iddiası! Türkiye'nin 2 dev bankası takipteki alacaklarını sattı! Türkiye'nin 2 dev bankası takipteki alacaklarını sattı! Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: ''Bu yanlış karardan dönün'' Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: ''Bu yanlış karardan dönün'' CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti! Gerekçesini de açıkladı CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti! Gerekçesini de açıkladı Ünlü meteoroloji uzmanı ''Umarım tahminim tutmaz'' diyerek uyardı Ünlü meteoroloji uzmanı ''Umarım tahminim tutmaz'' diyerek uyardı Türkiye'nin ''Şeytan kız'' olarak tanıdığı ünlü oyuncuyu artık tanımak mümkün değil Türkiye'nin ''Şeytan kız'' olarak tanıdığı ünlü oyuncuyu artık tanımak mümkün değil Rekorlara doymayan gram altında rüzgar tersine döndü: 114 TL birden düştü! Rekorlara doymayan gram altında rüzgar tersine döndü: 114 TL birden düştü! Meteoroloji çok sayıda ilimiz için uyardı: Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji çok sayıda ilimiz için uyardı: Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor!
CHP'den olay olacak Turgay Ciner iddiası CHP'den olay olacak Turgay Ciner iddiası Son anketten Erdoğan'a da AK Parti'ye de soğuk duş: AK Parti artık 3'üncü parti! Son anketten Erdoğan'a da AK Parti'ye de soğuk duş: AK Parti artık 3'üncü parti! Türkiye'de satılan onlarca ürün için toplatma kararı: Oyuncaklar, kıyafeler, oda parfümleri... Türkiye'de satılan onlarca ürün için toplatma kararı: Oyuncaklar, kıyafeler, oda parfümleri... Kritik maçta yabancı sınırı kuralı delindi; maçın skoru 3-0 hükmen mağlubiyete dönecek! Kritik maçta yabancı sınırı kuralı delindi; maçın skoru 3-0 hükmen mağlubiyete dönecek! Türkiye'nin bir devi daha resmen iflas etti Türkiye'nin bir devi daha resmen iflas etti Şehirden köye kaçanlar kervanına o da katıldı: İşte ünlü oyuncunun yeni mesleği Şehirden köye kaçanlar kervanına o da katıldı: İşte ünlü oyuncunun yeni mesleği Güllü'nün kızının ardından oğlunun da ifadesi ortaya çıktı! Güllü'nün kızının ardından oğlunun da ifadesi ortaya çıktı! ''Ne botoks var ne de dolgu'' demişti; estetiksiz hali ortaya çıktı! ''Ne botoks var ne de dolgu'' demişti; estetiksiz hali ortaya çıktı! Güllü'nün ölümü sonrasında bir şoke eden iddia daha: ''Güllü'yü sürekli döverdi'' Güllü'nün ölümü sonrasında bir şoke eden iddia daha: ''Güllü'yü sürekli döverdi'' ''Erdoğan'ın 2 yüzlü İsrail politikasının belgesi'' deyip yayınladı! ''Erdoğan'ın 2 yüzlü İsrail politikasının belgesi'' deyip yayınladı!