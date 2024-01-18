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Sosyal medyada tanıştığı kadın ve arkadaşları tarafından darp edildi!

Sosyal medyada tanıştığı kadın ve arkadaşları tarafından darp edildi!
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde M.P. (46), sosyal medyada tanışarak birlikte olmak için buluştuğu Ebru A. (31) ve 2 arkadaşı tarafından saldırıya uğradı

Olay, 16 Ocak günü meydana geldi. Menteşe'de pazarlamacılık yapan M.P. (46), Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne giderek, sosyal medya üzerinden para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve 2 erkek tarafından dayak yedikten sonra gasbedildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

"OTOMOBİLİN BAGAJINDAN ÇIKAN 2 ERKEK BENİ DÖVDÜ"

M.P. polisteki ifadesinde, "Sosyal medya üzerinden Ebru A. (31) ile tanıştım. Birlikte olmak için hesabına 500 TL gönderdim. Kendisiyle buluşup aracına bindim. Kızıldağ mevkisindeki ormanlık alana gittik. Otomobilin bagajından çıkan 2 erkek sopayla beni dövdükten sonra A. ile birlikte telefonumu alıp gittiler." dedi.

Menteşe ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, M.P.'nin şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Olayın gerçekleştiği alandaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen görevliler, şüphelilerin Ebru A., Nurullah Tekdemir ve Muhammed Ç., olduğunu belirledi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A. ile Tekdemir tutuklandı. Muhammed Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Etiketler sosyal medya dayak kadın arkadaş
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