Soyadı değişikliği başvuruları e-Devlet'te yapılacak

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde vatandaşlara daha etkin, daha verimli ve daha hızlı hizmet sunabilmek için İçişleri Bakanlığınca sürdürülen dijital dönüşüm ve bürokrasinin azaltılması projelerinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, dijital dönüşüm sayesinde İçişleri Bakanlığı merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve taşra teşkilatı tarafından sunulan hizmetler kapsamında vatandaştan talep edilen 2 bin 857 belgeden 1473'ü son 2 yılda kaldırıldı. İstenen belge sayısı yüzde 52 azaltılarak, 251 milyon lira tasarruf sağlandı.

İçişleri Bakanlığınca yapılan çalışmalarda, vatandaştan zorunlu haller dışında belge istenmemesi, işlemlerde vatandaş beyanının esas alınması, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin entegrasyonuyla bilgilerin elektronik ortamda temin edilmesi, başvuruların elektronik ortamda alınması, başvuramayacak vatandaşlar için alternatif çözümler geliştirilmesi ile vergiler ve harçlar dışında başvuru ücretinin alınmaması ilkeleri benimsendi.

"Daha az belge ile hizmete elektronik ortamda erişim" vizyonuyla, İçişleri Bakanlığı merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve taşra birimleri tarafından sunulan 670 hizmet, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin yer aldığı Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi'nde (HEYS) tanımlandı.

BELGE SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Vatandaşa sunulan hizmetlerde, başvuruları kolaylaştırmak amacıyla 31 mevzuatta değişiklik yapıldı, talep edilen belge sayısı da hızla düşürüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sunulan 40 ayrı kamu hizmetinde istenen belgeler ve hizmet süreçleri ise eşleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca e-Devlet'ten sunulan hizmet sayısı son 2 yılda 51'den 256'ya çıkarıldı, bunların 147'si vatandaşa, 40'ı özel sektöre ve 69'u da kamu kurumlarına sunulan hizmetleri oluşturdu.

e-Devlet'ten sunulan "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" 75 milyon, "İkametgah ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama" 37 milyon, "Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama" hizmeti ise 32 milyon defa kullanıldı. "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" hizmeti ile yaklaşık 740 bin kişi ilk defa e-Devlet kullanıcısı oldu.

E-DEVLET HİZMETİ SAYISI 354'E ULAŞACAK

HEYS'e kayıtlı tüm vatandaş başvurulu hizmetlerin elektronik ortamda da erişilebilir hale getirilmesi için İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi, e-Devlet kapısı üzerinden erişime açıldı.

Bu sistem ile 30 Haziran'a kadar 194 hizmete daha e-Devlet üzerinden erişim sağlanacak, e-Devlet hizmeti sayısı 354'e ulaşacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait "Evli Kadının Kocasının Soyadı ile Birlikte Önceki Soyadını Kullanması veya Sadece Eşinin Soyadını Kullanmasına İlişkin Nüfus Kayıt Değişiklik Başvurularının Alınması" ve "Boşandığı Eşinin Soyadını Kullanmasına İzin Verilen Kadının, Evlenmeden Önceki Soyadıyla Eşinin Soyadını Birlikte Kullanması veya Sadece Evlenmeden Önceki Soyadını Kullanmasına İlişkin Başvurunun Alınması" hizmetleri ile evli veya boşanmış kadınların kullandıkları veya kullanacakları soyadlarına ilişkin başvuruları, e-Başvuru sistemi kapsamında e-Devlet'ten alınabiliyor.

Jandarma Genel Komutanlığına ait silah taşıma veya bulundurma ruhsatı işlemleri ile yivsiz av tüfeği konusunda satıcılık belgesi verilmesi, fabrika veya imalathanelere faaliyet/kuruluş izni verilmesi, satın alma belgesi düzenlenmesi gibi hizmetler de e-Devlet'ten kullanıma açıldı.