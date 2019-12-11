SP liderinden Kanal İstanbul çıkışı: Allah akıl fikir versin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul Projesi'ni eleştirerek buradaki amacın bölgede satılan arsalardan rant elde etmek olduğunu söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanal İstanbul projesini eleştiren Karamollaoğlu, buradaki amacın bölgede satılan arsalardan rant elde etmek olduğunu söyleyerek “Şimdi öve öve bitiremiyorlar. İstanbul Kanalı da gündeme geldi. Allah akıl fikir versin. Bir defa o miktarda, o parayla oranın yapılacağına ben şahsen inanmıyorum. İnşallah ben yanılırım. O sürede yapılabileceğine de inanmıyorum. İnşallah yine ben yanılırım. O işletme açıldıktan sonra oranın gemilerinin oradan vızır vızır geçip Türkiye'ye bir şey katacağına hiç inanmıyorum. Ya denklem ortada. Bir tarafta Rusya, bilmem Gürcistan, al sana Romanya, Bulgaristan…Bu ülkelerin dünya ile olan ticaret hacmi ne ki buradan gemiler vızır vızır geçsin” dedi.

“ALLAH AKIL FİKİR VERSİN”

Karamollaoğlu, “İnsan hiç düşünmez mi, neden Ruslar Kırım yarımadasının bölgesinde Karadeniz'de bir deniz üssü kurmadılar? Çünkü makul değil, fizibil değil, karlı değil. Şimdi biz koskoca 70 küsür milyara büyük bir kanal yapacağız, onu da Süveyş Kanalı'na benzeteceğiz. Allah akıl fikir versin” dedi.

“İSTANBUL KANALI NEYİ BİRLEŞTİRECEK?”

“Bunlar ne Süveyş Kanalı'nın ne olduğunu ne de İstanbul Kanalı'nın ne olduğunu idrak bile edemiyorlar ya. Süveyş Kanalı, batı ile doğuyu birleştiren bir kanal. İstanbul Kanalı neyi birleştirecek? Karadeniz ile Ege Denizi'ni. Karadeniz ile Ege Denizi arasındaki seyri sefer ne kadar? Yarın tankerlerin geçeceği yere tekrar boru hatları döşenir de bütün petrol, doğalgaz boru hatlarıyla giderse ne yapacaksınız? Hangi ihtiyacı karşılayacak?” diyen Karamollaoğlu, “Bir tane sebebi var ikincisi yok; o da o bölgedeki arsalar rant karşılığında satıldı, oradan rant elde etmek istiyorlar. İkinci İstanbul'u kurmaya bundan dolayı hevesliler. Başka bir cevabı yok bunun” şeklinde konuştu.