Süleyman Soylu yerel seçimler için sahada

İçişleri Bakanlığı görevi sırasındaki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sık sık seçim meydanlarında yer alan AK Partili Süleyman Soylu 31 Mart yerel seçimleri için de çalışmalara başladı.

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin çalışmasına başladı.

AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyettepe İlçemizden sorumlu milletvekilimiz Süleyman Soylu ile bu akşam Sedef ailesine misafir olduk. Misafirperverlikleri ve keyifli sohbetleri için ailemize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.