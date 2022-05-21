Suriyeli sığınmacı anketinin sonuçları açıklandı

Suriyeli sığınmacıların Türkiye'deki varlıklarıyla ilgili tartışmalar devam ederken Areda Araştırma'nın yaptığı anket sonuçları açıklandı. İşte dikkat çeken o anket sonuçları.

Ekonomik gelişmeler ve sığınmacı sorunlarıyla birlikte girilen seçim sürecinde anketler de gelmeye devam ediyor. Muhalefet partilerinin neredeyse tamamı, seçimlere yönelik stratejisinde sığınmacı konusuna ağırlık verirken, yapılan açıklamalarda, "sığınmacıların gönderileceği" seçim vaatlerinin başında yer alıyor.

Sosyal medyada da tepkiler her geçen gün artarken, vatandaşın bu konuda ne istediği ve ne dediği de merak konusu oldu. Yenişafak yazarı Mehmet Acet bugünkü yazısında, Areda Araştırma'nın anketine yer verdi.

YÜZDE 42 "HEMEN GÖNDERİLSİN" DEDİ

Suriyeli sığınmacılar konusunda sorulan soruya vatandaşların ağırlıklı olarak "Hemen gönderilsin" dediği dikkat çekerken, cevapların dağılımı şu şekilde oldu:

- Hepsi derhal gönderilsin (%42,8)

- Suriye’de barış sağlandıktan sonra hepsi gönderilsin (%31,2)

- Barış sağlanınca faydalı olanlar kalsın, diğerleri gönderilsin (%22,2)

- Hiçbirinin gönderilmesine gerek yoktur (%3,8)

Ayrıca cevaplara göre dağılımda da dikkat çeken sonuçlar yer alırken, CHP seçmeninin yüzde 73,7'sinin, İYİ Parti seçmeninin yüzde 91,5'nin ve HDP seçmeninin de yüzde 54,5'nin "Hepsi derhal gönderilsin" dediği tespit edildi.

Öte yandan AK Parti seçmeninin yüzde 16,1'i, MHP seçmeninin de yüzde 21,8'nin "Derhal gönderilsin" dediği ortaya çıktı.

BU PAZAR SEÇİM OLSA...

Aynı ankette vatandaşa "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsini?" sorusu da yöneltilirken, oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti: AK Parti: %36,9, CHP: %25,1, İYİ Parti: %11,8, MHP: %10,1 ,HDP: 9,4

Mehmet Acet'in Yeni Şafak gazetesindeki yazısının tamamı için...