Suriyeliler askere mi alınacak ? Sürpriz öneri

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde AKP'li Atay Uslu başkanlığında kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda geçen hafta Suriyeli üniversite öğrencilerinin sorunları ele alındı.

Meclis tutanaklarına göre, Komisyon Başkanı Uslu, Türkiye’de 150 bine yakın yabancı öğrenci olduğunu, Türkiye’nin artık yaklaşık 170 ülkeden öğrenci aldığını, bunların da büyük bir kısmının Türkiye’deki özel üniversitelere geldiğini söyledi.

150 bin öğrencinin içerisinde yaklaşık 20 bininin Suriyeli olduğunu kaydeden Uslu, "Suriyeli kardeşlerimiz geçici koruma statüsüyle Türkiye’ye geldikten sonra belli süreçlerden geçerek, üniversite imtihanı veya denklik imtihanı gibi süreçlerden geçerek üniversitelere kabul oldular" dedi.

Uslu, Türkiye’de "Suriyeli öğrenciler sınavsız bir şekilde üniversitelere giriyorlar, okuyorlar, burs alıyorlar, para alıyorlar" gibi sürekli spekülatif şeyler söylendiğini ancak bunların hepsinin yanlış olduğunu kaydetti.

'20 BİNE YAKIN SURİYELİ DOKTORDAN 5 BİNE YAKINI KALDI, BİRÇOĞU ALMANYA'YA GİTTİ'

Uslu, nitelikli Suriyelilerin yurt dışına gittiğini ve bu noktada eksiklikler yaşandığını ifade ederek, "Suriyeliler yani okumuş, ekonomik olarak potansiyeli olan, entelektüel olarak potansiyeli olan Suriyelilerin başka ülkelere kayıp gitmesine engel olmak istiyoruz. Bu insanların kendi ülkesine şu şartlarda dönme ihtimali yok. Birçok Suriyelinin, okumuş Suriyelinin Almanya’ya, doktorun mesela Almanya’ya gittiğini biliyoruz. Ben burada Hükûmete bir eleştiri yapayım, yani bunu ben ilk günden beri göç danışmanı olarak söylüyorum, bu konuda, vatandaşlık konusunda bizim daha hızlı davranmamız gerekiyordu bu süre içerisinde. Daha hızlı davranmamız gerekiyordu çünkü 20 bine yakın doktor Türkiye’ye geldi ama 5 bine yakını kaldı Türkiye’de" dedi.

SURİYELİ ÖĞRENCİNİN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN TALEBİ

Sputnik'ten Yurdagül Şimşek'in haberine göre daha sonra Suriyeli öğrenciler Türkiye’de yaşadıkları sorunları anlattı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Suriyeli Atilla Malik Karadirek’in toplantıda Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir talebi olduğunu söyledi.

Kanunlara göre 22 yaşını doldurduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancıların askerlikten muaf tutulduğuna dikkati çeken Karadirek, tutanaklara göre şöyle konuştu:

"Yabancı uyruklu vatandaşlarla ilgili Türkiye’de Millî Savunma Bakanlığına bağlı bir kanun tasarısı var. 22 yaşını dolduran yabancı uyruklu vatandaşlar T.C. vatandaşlığına geçerken 22 yaşını ve üzerini doldurduysa askerlikten otomatik olarak Türkiye’de muaf oluyor. Yasa numarası 1111. Suriye’den buraya gelmiş, hatta bazı kardeşlerimiz burada kendi çocukluğunu, gençliğini yaşadılar. Burada T.C. vatandaşı belki olacaklar önümüzdeki süreçte, belki olanlar vardır. Şimdi, ben dâhil olmak üzere de söylüyorum tabii bunu, Suriyeliler için kısa süreliğine de olsa bir askerliğe alınabilirler yani 22 yaş ve üzerini dolduranlar…"

Komisyon üyelerinden AKP'li Meliha Akyol’un, “Asker olmak istiyorsunuz, değil mi?” sorusuna “Tabii ki” yanıtını veren Karadirek, “Yani ben kendim için sadece bunu istemiyorum, benim için gururdur Türkiye Cumhuriyeti devletinde bir asker olmak ama kardeşlerimizden burada birisi vatandaş oluyorsa bu ülkenin toprağı, bayrağı, vatanı, milleti nedir yani onu hissetmesi, yapılması gerekiyor diye düşünüyorum” diye konuştu.

Bu sözler üzerine MHP’li üye Metin Nurullah Sazak da, "Zaten yüz yıl önce beraberdik, aynı topraklardaydık sen bakma. Şimdi sizleri ayrı bıraktılar bizden, yüz yıl önceki tarihte beraberdik” dedi.