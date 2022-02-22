''Suriyelileri seyreltme'' projesinin ayrıntıları: 16 il Suriyelilere kapatıldı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyelilerin Türkiye’de nüfusun demografik yapısını bozmaması için “seyreltme” uygulandığını açıklamıştı. Hande Fırat ise söz konusu uygulamanın ayrıntılarını ele aldı.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü köşesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Suriyelilerin Türkiye’de nüfusun demografik yapısını bozmaması için “seyreltme” uygulandığı açıklamasını ele aldı.

Soylu, yüzde 25’in üzerinde Suriyeli nüfusun olduğu bölgelerde hiçbir yabancıya ikâmet izni verilmeyeceğini söylemişti. Hande Fırat, söz konusu uygulamanın ayrıntılarını aktardı.

"Tüm Türkiye’de uygulamaya giren planın adı Mekânsal Yoğunlaşma ile Mücadele" diyen Hande Fırat, planı, "Öncelikle bu yerleşim yerleri yabancılar için kayda kapatılıyor. Yine Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 16 il (Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova), 52 ilde toplam 800 mahalle, İstanbul’da Fatih ve Esenyurt ilçeleri her türlü statüden tüm yabancıların başvurularına kapatıldı" sözleriyle anlattı.

Hande Fırat'ın yazısının tamamı için...