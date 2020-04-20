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  3. 20 Nisan 2020 20:41

Sürü halindeki yılanlar vatandaşları korkutuyor

Hakkari Yüksekova'da ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde sürü halinde güneşlenen yılanlar bölgeden geçen vatandaşları hem korkuyor hem de şaşırtıyor.

Sürü halindeki yılanlar vatandaşları korkutuyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde görülen yılanlar korkutuyor.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde yılanların sürü halinde güneşlenmesi görenleri şaşırtıyor. Yol boyu sürü halinde bulunan yılanlar, Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor. Yoldan geçenler ise yılanların bazen topluca yola kadar geldiklerini ifade etti.

YOLDAN GEÇENLERİ KORKUTUYOR

Yoldan geçen Nevzat Çınar adlı vatandaş, her sene düzenli bisiklet turu yaptığını belirterek, "Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyünde her sene bulunan yılanlar bu defa yola çıktılar. Yol boyu yılanları sürü halinde görmek mümkün. Bu yılanların sürü halinde yola çıkması hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Bu yoldan geçenlerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Şu an sürü halinde yavru yılanları görmek de mümkün" dedi.

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