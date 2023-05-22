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Tanju Özcan söz verdi: ''Bir tane bile kalmayacak!''

Tanju Özcan söz verdi: ''Bir tane bile kalmayacak!''
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medyada olay olan "sığınmacı" videosu için "Bolu’da 2019 yılında 19.000 olan sığınmacı sayısı bugün 4.000’e düştü. Size söz 1 tane bile kalmayacak" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Paylaştığı videoda çoğunluğu erkek olduğu görülen sığınmacıların iş yeri ruhsatı aldığı ve kutlama yaptığı iddia edildi. 

İstanbul Şişli'de çekilen o görüntülere ithafen Özcan, neden Bolu'da sığınmacılara ruhsat vermediğini şu sözlerle açıkladı:

"Bana bazı gafiller sığınmacılara niye iş yeri açma ruhsatı vermiyorsun? Niye bir tek Arapça tabela yok? gibi sorular soruyorlar. Defalarca söyledim, şimdi de söylüyorum; İşte bu çirkin görüntüler yaşanmasın diye. Bolu’da bir tek sığınmacıya iş yeri açma ruhsatı vermedim. Benden önce verilmiş olanları da iptal ettim. Bu yaptıklarımdan da pişman olmak bir tarafa gurur duyuyorum. Unutmadan; bu önlemlerimle Bolu’da 2019 yılında 19.000 olan sığınmacı sayısı bugün 4.000’e düştü. SİZE SÖZ 1 TANE BİLE KALMAYACAK!!!" 

Etiketler tanju özcan twitter sığınmacı suriyeli
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