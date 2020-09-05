Tarikatçı tarafından istismara uğrayan çocuğun ifadesi ortaya çıktı

‘Uşşaki Tarikatı lideri’ olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban ‘çocuk istismarı’ suçundan tutuklanmıştı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iğrenç olayla ilgili bir tepki de Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan gelmiş; yapılan açıklamada, “Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir” denilmişti.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayla ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı.

Haber Global İstihbarat Şefi Selahattin Günday imzalı televizyonda yer alan habere göre istismara uğrayan kız çocuğunun ifadesi pedegog eşiğinde alındı.

Savcılıkta yaşadığı istismarı tüm ayrıntılarıyla anlatan çocuğa, bu yaşadıklarından kimlerin haberi olup olmadığı soruldu.

'ANNEM, BENİ ÖPERKEN GÖRÜRDÜ'

Kız çocuğu ifadesine göre tüm bunlar annesinin gözü önünde oluyordu:

"Beni öptüğü zaman herkes aşağıda oluyordu. Kimseye söylemem için beni tehdit etti. Bana olayın ilk gerçekleştiği gün 100 TL para vermişti. Ben annem ve arkadaşları ile birlikte Fatih'in yanına girerdim. Her girdiğimde beni yanağımdan ya da dudağımdan öperdi. Annem ve arkadaşları da bunu görürdü. Annem bu kişiyi Allah dostu olarak gördüğünden ve zarar gelmeyeceğini düşündüğünden bu hareketlere tepki vermezdi."