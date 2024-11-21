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TCMB'nin faiz kararı sonrası piyasalar hareketlendi

TCMB'nin faiz kararı sonrası piyasalar hareketlendi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Dünya genelinde siyasi ve jeopolitik alanda yaşanan gelişmelerin olası sonuçları merkez bankalarının politika alanını daraltırken, piyasalar da yön bulmakta zorlanıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin yükselmesiyle risk iştahı azalırken, özellikle Avrupa borsalarında satış baskısının arttığı görüldü.

TCMB faizi sabit bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fatih Karahan başkanlığındaki toplantısının ardından politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktığını duyurdu. 

Böylece Merkez Bankası 8. kez politika faizini değiştirmemiş oldu.

TCMB'den yapılan açıklamada, ''Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladıEkonomi

İşte piyasalarda son durum:

Döviz kurları

Güne 34,46 TL'den başlayan Dolar 34,47 TL'den,

36,35 TL'den başlayan Euro 36,33 TL'den,

43,62 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 43,60 TL'den,

22,19 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,40 TL'den işlem görüyor.

Değerli metaller

Güne 2 bin 649 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 668 Dolar'dan,

2 bin 935 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 956 TL'den,

5 bin 41 TL'den başlayan Çeyrek altın 5 bin 69 TL'den,

20 bin 808 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 854 TL'den,

34,19 TL'den başlayan Gümüş 34,19 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasası

Güne 94 bin 267 Dolar'dan başlayan Bitcoin 96 bin 770 Dolar'dan,

3 bin 69 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 293 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Güne 72,86 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 73,78 Dolar'dan işlem görüyor.

 

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