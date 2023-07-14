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Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin şüphelendikleri otomobili durdurması sonucu 4 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Malkara ilçesi Haliç Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 5 gram kokain, 15 uyuşturucu hap, 500 dolar, 300 avro ve ısıyı yaymayan alüminyum termal cihazlardan koruduğu değerlendirilen 3 parça alüminyum folyo ele geçirildi.

Araçta bulunan H.A, E.H, M.M. ve M.C'nin Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği belirlendi. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Otomobil sürücüsü M.H, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Etiketler tekidrdağ göçmen düzensiz göçmen
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