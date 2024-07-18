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Temel Karamollaoğlu’nun acı günü

Temel Karamollaoğlu’nun acı günü
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun annesi Edibe Karamollaoğlu yaşamını yitirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun annesi Edibe Karamollaoğlu hayatını kaybetti.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, cenazenin Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun muhterem anneleri Edibe Karamollaoğlu hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi yarın Karşıyaka Camii’nde kılınacak Cuma namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir.

Merhumeye Allah’tan rahmet, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.'

Etiketler Temel Karamollaoğlu annesi ölüm
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