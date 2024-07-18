Temel Karamollaoğlu’nun acı günü

Ali Koç: ''Baskı var, tehdit var, bu seçimi tanımıyoruz''

Bir yandan çöl sıcaklarına, diğer yanda boğucu neme devam

Depremde 29 kişiye mezar olmuştu: Binanın şantiye şefinden korkunç itiraflar

İstanbul'da anaokulunda skandal görüntüler

Burası İstanbul'un uçurumun kenarına sıkışan mahallesi

Makyöz kovuldu, Bülent Ersoy Dünya Güzellerim'den ayrıldı

Türkiye'de en hızlı iş sahibi olup, en çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu

Cübbeli Ahmet'ten devlet içinde yeni ''paralel yapı'' uyarısı

Yunan şarkıcı Türk Bayrağı'nı ve Atatürk resmini görünce sahneye çıkmadı

Merkez Bankası'ndan mevduat faizi hamlesi: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Ağaç keserken yeni bir kabile keşfedildi: İlk kez başka insan gördüler

Kaset kumpası sonrasında olay olacak Mustafa Sarıgül iddiası

Yabancı turistin ve yabancı ev sahiplerinin Türkiye'deki ''tatil'' oyunu ortaya çıktı

Erdoğan'ın ''hakkını helal etmediği'' AK Partili milletvekilleri belli oldu: Tam 100 isim var

CHP yasayı reddetti: ''Hiçbir belediyemiz uygulamayacak''

100 TL'ye döner çılgınlığı kamerada: Tüm şehir aynı noktaya akın etti

İki ilimizin sınırı değişti...

Yangında küle dönen ormanlık alan 1 yıl sonra görüntülendi

Yorgun uyanmanızın 3 sebebi belli oldu: Bunları yapın kurtulun

Kadir Ezildi nişanlandı, sır gibi sakladığı nişanlısı ortaya çıktı