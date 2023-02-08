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THY, 30 bin depremzedeyi tahliye edecek

THY, 30 bin depremzedeyi tahliye edecek
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremlerin ardından Türk Hava Yolları (THY), bugün deprem bölgesine düzenlenecek uçak seferleriyle 30 bin kişiyi tahliye etmeyi planladıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Vatandaşlarımızı afet bölgelerinden tahliye seferlerimiz devam ediyor. Dün 19.050 kişiyi taşıdık, bugün ise 30.000 kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir" paylaşımında bulundu.

Etiketler THY tahliye deprem bölgesi
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