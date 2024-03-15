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THY duyurdu: O ile seferler iptal edildi

THY duyurdu: O ile seferler iptal edildi
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THY'den yapılan açıklamaya göre; bugün yapılması planlanan İstanbul-Sinop seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Sinop'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı uçak seferleri iptal edildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Sinop'ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü TK 2844-2845 İstanbul-Sinop-İstanbul seferlerinin karşılıklı iptal edildiği aktarıldı.

Etiketler seferler  Sinop THY
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