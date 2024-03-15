THY duyurdu: O ile seferler iptal edildi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
THY'den yapılan açıklamaya göre; bugün yapılması planlanan İstanbul-Sinop seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Sinop'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı uçak seferleri iptal edildi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Sinop'ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü TK 2844-2845 İstanbul-Sinop-İstanbul seferlerinin karşılıklı iptal edildiği aktarıldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol