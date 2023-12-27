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THY uçağında ''aranması olan yolcu'' krizi

THY uçağında ''aranması olan yolcu'' krizi
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İstanbul seferini yapan bir THY uçağı, aranması olan yolcu nedeniyle Ercan Havalimanı'na geri döndü.

Türk Hava Yolları'nın (THY) TK-691 sefer sayılı uçağı yolcu alımının tamamlanmasının ardından İstanbul seferini yapmak üzere saat 10.05'de Ercan Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Bu sırada KKTC polisi aranan bir kişinin İstanbul'a giden THY uçağı yolcu listesinde bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis, hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek THY uçağının geri döndürülmesini istedi. Bunun üzerine kule THY pilotu ile irtibata geçerek durumu bildirdi.

 "TEKNİK ARIZA" ANONSU YAPILDI

Olay üzerine THY pilotu yolcuları bilgilendirmek için yaptığı anonsta uçakta bir teknik arıza olduğunu ve Ercan Havalimanı'na geri döneceklerini ve iniş sonrası güvenlik kontrolü yapılacağını bildirdi.

ARANAN YOLCU GÖZALTINA ALINDI

Uçak kalkıştan kısa bir süre Ercan Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Daha sonra polis ekipleri uçağa gelerek aranması bulunan yolcuyu uçaktan indirdi ve göz altına aldı. Yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından Ercan-İstanbul seferi gecikmeli olarak gerçekleşti.

Etiketler thy uçak yolcu
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