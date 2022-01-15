THY ve TCDD'den PCR testi kararı

Türk Hava Yolları, İç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğunu kaldırdı. Uçuş öncesi "HES Kodu" yeterli olacak. TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük de PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Ekşi, aynı zamanda HES kodu ibraz etmenin yeterli olacağını açıkladı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile birlikte 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı zorunluydu.

Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır. HES kodunu ibraz yeterli olacaktır" diye konuştu.

TCDD: TEST ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, sosyal medya hesabından trenlerde PCR zorunluluğu ile ilgili açıklamada bulundu.

Pezük, yaptığı paylaşımda “Yetkili makamlarca alınan karar doğrultusunda YHT, Anahat ve Bölgesel trenlerimizde seyahat için negatif PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır. Tüm bilet işlemlerinizde ve trenlerimize binerken HES kodu ibraz etmeniz yeterlidir” ifadelerine yer verdi.