THY'den bayram mesaisi: 90 ek sefer konulacak

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, tatile çıkmak isteyen vatandaşlar havayolu şirketlerine yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşları mağdur etmemek adına Türk Hava Yolları (THY), 18'i Anadolujet olmak üzere toplam 90 ek sefer düzenleyeceğini duyurdu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatile gitmek isteyen vatandaşlar havayolu şirketlerine akın ediyor. Vatandaşları mağdur olmaması için havayolu şirketleri ek seferler planlamaya başladı.

90 EK SEFER

Bu kapsamda 13-23 Haziran tarihleri arasında THY, başta Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir olmak üzere birçok noktaya toplam 18'i Ajet olmak üzere toplam 90 ek sefer planladığını açıkladı.