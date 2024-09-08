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Toplu taşımada kış tarifesi başlıyor

Toplu taşımada kış tarifesi başlıyor
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İstanbul'da İETT, 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçeceğini duyurdu.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçeceğini duyurdu.

İETT tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış dönemi sefer saatlerimiz geçerli olacaktır. Güncel sefer saatlerimizi öğrenmek için http://iett.istanbul web sitemizi veya Otobüsüm Nerede uygulamamızı ziyaret edebilirsiniz." denildi.

Yeni sefer saatlerine ilişkin bilgilere, İETT'nin resmi internet sitesi ve "Otobüsüm Nerede" uygulaması üzerinden erişilebiliyor.

Etiketler İETT toplu ulaşım kış tarifesi tarife istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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