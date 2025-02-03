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Tosuncuk devleti suçladı: ''Adli emanette param var, zararı karşılayabilirim''

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Çiftlik Bank'ın kurucusu M.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz alan ''Tosuncuk'' lakaplı M.A., ''Devlet mal varlığıma el koyduğu için insanlar mağdur oldu. Benim adli emanette şahsi param var, o bile karşılayacak durumda.'' dedi. M.A. ve F.A., 45 bin 376 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı M.A.‘ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar M.A., F. A., O.N.K., H.Ö. katılırken, sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

"Adli emanette param var, zararı karşılayabilirim"

Duruşmada söz alan sanık M.A., "Ben dolandırma kastı ile bu işe girmedim. Kimseyi dolandırmadım ve yaptığım yatırımlar mağdurların zararını karşılayacak durumda. Benim dolandırma amacım yoktu. Devlet mal varlığıma el koyduğu için insanlar mağdur oldu. Benim adli emanette şahsi param var, o bile karşılayacak durumda" diye konuştu.

"M.A.'ın Türkiye'deki işleri ile hiçbir alakamın olmadığını ona da sorabilirsiniz"

Sanık O.N.K., "Hiç bir şekilde kaçak durumda olmadım. M.A. ile internet aracılığıyla tanıştım. M.A.'nın Türkiye'deki işleri ile hiçbir alakamın olmadığını ona da sorabilirsiniz. Ne emir alışım ne emir verişim olmadı. Bana Uruguay'da teklif etmiş olduğu işten dolayı bir bedel karşılığı hizmet verdim. Dolayısıyla tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Çiftlik Bank'ın kurucusu M.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz alan ''Tosuncuk'' lakaplı M.A., ''Devlet mal varlığıma el koyduğu için insanlar mağdur oldu. Benim adli emanette şahsi param var, o bile karşılayacak durumda.'' dedi.

"Psikolojim bozuldu, çocuğuma vakit ayıramıyorum"

Tutuklu sanıklardan F. A., "Daha önce ifade vermiştim. Sahte imza yönünden buradayım. Onun sonucunu bekliyorum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık H.Ö. ise "Örgütle hiç bir alakam yoktur. Hesaba gelen paralar da kumarhaneden gelmiştir. Hakkımda şikayet de yoktur, beraatımı talep ediyorum" diye konuştu. Bir önceki celsede tahliye edilen sanık C.Ç., "Benim vicdanım rahat. Psikolojim bozuldu, çocuğuma vakit ayıramıyorum. Ya asın ya kesin, yoruldum. İşe giremiyorum" dedi. Mahkeme, kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

Karar belli oldu

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti tarafından M.A. ve F.A., 45 bin 376 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank davasına ait 5 ayrı iddianamede, M.A. ile F.A. hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 4 bin 582 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İddianamelerde, A. kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezası talep edilmişti. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Eylül 2023'te görülen duruşmada 4 dosyanın ana davayla birleştirilmesine karar vermişti. 

DHA/İHA

Etiketler tosuncuk çiftlik bank dava
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