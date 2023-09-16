Transferin son gününde paraşütte sözleşme imzaladı

Türkiye, yaz transfer döneminin son gününde yapılacak transferleri dikkatle takip ederken Kayseri’de ilginç bir imza töreni gerçekleştirildi.

Kayseri 1. Amatör küme takımlarından Kayseri Futbol Academy ilginç bir transfer gerçekleştirdi.

Mavi-beyazlı takımın Asbaşkanı Kubilay Babacan; amatör futbolcu ve aynı zamanda yamaç paraşütü pilotu olan Furkan Koçak’ın transferini kamuoyuna ilginç bir şekilde duyurdu.

Kubilay Babacan, yeni transferleri Furkan Koçak’a gökyüzünde imza attırdı. Bu imza sosyal paylaşım sitelerinde izlenme rekoru kırmaya aday gösterilir hale geldi.