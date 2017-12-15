İngiltere'den NATO'ya Rusya çağrısı: ''Kesebilir...''
İngiltere'den NATO'ya Rusya çağrısı: ''Kesebilir...''
Reina katliamı davasında flaş gelişme !
Reina katliamı davasında flaş gelişme !
173 kilo çıktı... Bakın nereye saklamışlar !
173 kilo çıktı... Bakın nereye saklamışlar !
TRT'deki 5 milyonluk sekreter vurgununda flaş gelişme
TRT'deki 5 milyonluk sekreter vurgununda flaş gelişme
Vatandaşa nefes aldıracak karar ! 2018'de zam yok
Vatandaşa nefes aldıracak karar ! 2018'de zam yok
Rıza Sarraf soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Rıza Sarraf soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Müzik dünyası yasta ! Efsane şarkıların söz yazarı vefat etti
Müzik dünyası yasta ! Efsane şarkıların söz yazarı vefat etti
Dronelarla hapishaneye silah ve cep telefonu sevkıyatı yapmışlar !
Dronelarla hapishaneye silah ve cep telefonu sevkıyatı yapmışlar !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Aralık 2017 16:50

TRT'deki 5 milyonluk sekreter vurgununda flaş gelişme

Edirn2de TRT'de sekreter olarak çalıştığı dönemde büyük vurgun yapan Aysun E. yakalandı.

TRT'deki 5 milyonluk sekreter vurgununda flaş gelişme
A+ A-

Edirne’nin Keşan ilçesinde TRT’de sekreter olarak çalıştığı dönemde yaklaşık 5 milyon TL vurgun yapan Aysun E. Keşan’da yakalandı.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nda (TRT) 2 yıl önce taşeron firma üzerinden sekreter olarak çalışmaya başlayan Aysun E.’nin yaptığı büyük vurgun, paralarını geri alamayan bazı TRT çalışanları ve vatandaşların şikâyetiyle geçen ay ortaya çıkmıştı.

Sekreterlik yaptığı TRT’de iki yöneticinin kaşelerini kullanan Aysun E.’nin, hayali ihale açarak TRT’nin kantinini yıllık 800 bin TL karşılığı kiraya verdiği tespit edilmişti.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ekipleri, 11 Aralık 2017 tarihinde ilçe merkezinde bulunan bir ikamette yaptıkları aramada Aysun E.yi yakaladı. Aysun E., Keşan’da işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.

İHA

trt , vurgun , sekreter
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM