TRT'deki 5 milyonluk sekreter vurgununda flaş gelişme

Edirne’nin Keşan ilçesinde TRT’de sekreter olarak çalıştığı dönemde yaklaşık 5 milyon TL vurgun yapan Aysun E. Keşan’da yakalandı.



Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nda (TRT) 2 yıl önce taşeron firma üzerinden sekreter olarak çalışmaya başlayan Aysun E.’nin yaptığı büyük vurgun, paralarını geri alamayan bazı TRT çalışanları ve vatandaşların şikâyetiyle geçen ay ortaya çıkmıştı.

Sekreterlik yaptığı TRT’de iki yöneticinin kaşelerini kullanan Aysun E.’nin, hayali ihale açarak TRT’nin kantinini yıllık 800 bin TL karşılığı kiraya verdiği tespit edilmişti.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ekipleri, 11 Aralık 2017 tarihinde ilçe merkezinde bulunan bir ikamette yaptıkları aramada Aysun E.yi yakaladı. Aysun E., Keşan’da işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.