Trump sıikast girişimi sonrası ilk mitingini gerçekleştirdi

ABD Başkan Adayı Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişimi sonrasındaki ilk seçim mitingini Michigan eyaletinin Grand Rapids şehrinde gerçekleştirdi.

Mitinge katılan ABD Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance Trump'tan önce yaptığı konuşmada, "Bir hafta önce bir suikastçının Donald Trump'ın canını almaya çalıştığına ve şimdi Michigan'da onu kampanya yolunda karşılamak için müthiş bir kalabalık topladığımıza inanmakta güçlük çekiyorum." dedi.

"DEMOKRASİ İÇİN KURŞUN YEDİM"

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde kulağında bulunan banttan daha küçük bir bant ile kürsüye çıkan Trump ise, yaralı olarak atlattığı suikast girişimine atıfta bulunarak "Demokrasi için kurşun yediğini" söyledi.

"YÜCE TANRI'NIN LÜTFUYLA KARŞINIZDA DURUYORUM"

"Şu anda burada olmayabilirdim, ama çok özel bir şey oldu" diyen Trump, “Karşınızda sadece yüce Tanrı'nın lütfuyla duruyorum." şeklinde konuştu.

"BİRLİKTE SAVAŞACAĞIZ VE KAZANACAĞIZ"

Pensilvanya eyaletinin Butler kentindeki mitinginde uğradığı silahlı saldırıdan sonra kaldırıldığı Butler Memorial Hastanesi personeline teşekkür eden Trump, suikast girişimi sırasında vurularak öldürülen Corey Comperatore'yi de "kahraman" olarak nitelendirdi.

Suikastı yaralı olarak atlattıktan hemen sonra ayağa kalkarak söylediği "Birlikte savaşacağız, savaşacağız, savaşacağız." sözlerini tekrarlayan Trump, "Ve kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız." dedi.

"ELON MUSK BAĞIŞTAN BAHSETMEDİ BİLE"

Milyoner Elon Musk'ın kendisinin seçim kampanyasına aylık 45 milyon dolar bağış yapacağına dair haberlere değinen Trump, miting öncesinde Musk ile telefonda konuştuğunu belirterek, "Kısa bir süre önce onunla konuştum ve buraya geleceğimi söyledim. Nasılsın diye sordum ve bağıştan bahsetmedi bile." diye konuştu.