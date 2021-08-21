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TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 PKK'lı öldürüldü

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 PKK'lı öldürüldü

TSK ve MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz!

Etiketler tsk mit hava harekatı
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