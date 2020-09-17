TTB'den Bahçeli'ye rest

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “ihanet şebekesi” olarak nitelendirdiği Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) kapatılması ve yöneticileri hakkında adli işlem başlatılması çağrısında bulundu. Ölen sağlık çalışanları için siyah kurdele takılması eylemine tepki gösteren Bahçeli, “TTB, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır” dedi.

Bahçeli’nin kapatma çağrısının ardından TTB Merkez Konseyi toplantı yaptı.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, “Türk Tabipleri Birliği tarihin süzgecinden günümüze ulaşan iyi hekimlik değerlerinin vazgeçilmez temsilcisidir. Giderek şiddetlenen ve binlerce insanımızın, onlarca hekim ile sağlık çalışanının ölümüne neden olan COVID-19 salgınının her aşamasında Türk Tabipleri Birliği bütün enerjisini insanlarımızın sağlık ve yaşam hakkını savunmak için harcamıştır” denildi.

TTB’nin uyarı ve önerilerinin bilimsel verilere dayandığı belirilen açıklama, şöyle devam etti:

“Türk Tabipleri Birliği’nin salgına yönelik bilimsel verilere dayanan uyarı ve önerileri toplumun sağlık ve yaşam hakkı için kamuoyu ile paylaşması evrensel, yasal ve etik sorumluluğudur. COVID-19 salgınında kaybettiğimiz meslektaşlarımızı siyah kurdele ile anmak ve başka kayıplar olmasın diye çabalamak ise kaybettiklerimize ve yakınlarına karşı vefa borcumuzdur. Türk Tabipleri Birliği ve hekimler dün olduğu gibi bugün de ve yarın da bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edeceklerdir. TTB Merkez Konsey üyeleri olarak sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız.”

TTB’YE SOSYAL MEDYADA DESTEK İYİ Kİ TTB VAR

Twitter’da da “#İyikiTTBvar” etiketiyle TTB’ye destek kampanyası başlatıldı ve 30 binin üzerinde tweet atıldı. Sendikalar, meslek örgütleri, siyasetçilere ait çok sayıda hesaptan destek mesajları paylaşıldı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), “TTB’ye saldırı halk sağlığına saldırıdır! Başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere, temel hak ve özgürlüklere yönelik saldırılara karşı emek, demokrasi ve halk sağlığı için mücadele veren Türk Tabipleri Birlirliği’nin yanındayız!!!”, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de (TMMOB), “Halkın sağlığı için canını dişine takan #iyikiTTBvar İyi hekimlik ve yüreğimizdeki insan sevgisi kazanacak!” mesajıyla TTB’ye destek verdi.

Yazar Ahmet Ümit, “Pandemi döneminin gerçek kahramanı doktorlardır. #iyikiTTBvar” paylaşımını yaparken Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Türk Tabipleri Birliği iyi hekimlik ve sağlık hakkı için uğraş veriyor” dedi.