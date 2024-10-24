Tüketicinin korunmasına ilişkin kanun Meclis'ten geçti: Artık 600 bin TL'ye kadar cezası var

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı. Tüketici kredisi sözleşmelerinde düzenlemeye gidilen teklifle, sözleşmeye bağlı diğer işlemlerin de kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla elektronik ortamda uzaktan yapılabilmesi söz konusu olacak.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve teklif kabul edilerek yasalaştı.

Teklifle, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmeler elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek.

Tüketici kredisi sözleşmelerinin mesafeli yolla uzaktan iletişim araçlarıyla kurulabilmesine yönelik düzenleme göz önünde bulunduruldu. Buna göre sözleşmeye bağlı diğer işlemlerin de kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla elektronik ortamda uzaktan yapılabilmesi amacıyla düzenlemeye gidildi.

Doğrudan satış sistemlerinin özellikleri şöyle sıralandı:

"Doğrudan,satış şirketi tarafından oluşturulan ve iş sözleşmesi ile istihdam edilmeyen, bağımsız temsilci, distribütör, danışman ve benzeri isimlerle komisyon, prim, teşvik ve ödül gibi menfaatler karşılığında faaliyet gösteren doğrudan satıcıların tüketicilere mal veya hizmet pazarladığı satış sistemi."

'60 bin Türk Lirasından 600 bin Türk Lirasına kadar para cezası'

Doğrudan satıcılardan, sisteme dahil olmaları veya sistemde kalmaları için tüketiciye satışı öngörülen mal veya hizmeti içermeyen yenileme, paket, ücret, aidat ve benzeri isimler altında herhangi bir bedel veya borç altına sokan belge alınamayacak.

Haksız ticari uygulamalar hükmünde yer alan yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında haksız ticari uygulamanın ‘3 aya kadar tedbiren durdurulması’ veya ‘tedbiren durdurulması yaptırımı’ veya ‘60 bin Türk Lirasından 600 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası’ uygulanacak.

İdari para cezası, aykırılık ülke genelinde gerçekleşmiş ise 600 bin Türk Lirasından 6 milyon Türk Lirasına kadar uygulanacak.