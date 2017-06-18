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  3. 18 Haziran 2017 20:22

Tunceli'de çatışma: 1 şehit, 2 yaralı

Tunceli'de gerçekleştirlen operasyonda çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Tunceli'de çatışma: 1 şehit, 2 yaralı
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Tunceli Nazımiye kırsalında teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

OVACIK'TA TACİZ ATEŞİ AÇILDI

Tunceli’nin Ovacık ilçesi Kuşluca Jandarma Karakol Komutanlığına terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “18 Haziran 2017 günü saat 08.15 sıralarında, ilimiz Ovacık ilçesi Kuşluca Jandarma Karakol Komutanlığına terör örgütü mensuplarınca bin 400-bin 500 metre mesafeden uzun namlulu silah ile 8-10 atım taciz ateşinde bulunulmuştur.  Ateşin geldiği istikamete karakolda konuşlu bulunan silahlar ile anında karşılık verilmiş, taciz sonunda herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir” denildi.

Açıklamada terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

İHA

tunceli , taciz ateşi , karakol