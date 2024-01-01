Tunceli'de korkutan deprem! Naci Görür uyarmıştı

AFAD, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.28'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem yerin 8.7 kilometre altında gerçekleşti. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, vatandaşlar dışarıda beklemeye başladı.

NACİ GÖRÜR UYARMIŞTI

Son dönemlerde uzmanlar Tunceli’de meydana gelebilecek depremlere dikkat çekmişti. Tunceli'de meydana gelen deprem, Prof. Dr. Naci Görür'ün defalarca yaptığı uyarıları akıllara getirdi.

Görür geçen ay konuk olduğu canlı yayında 'İlk kez açıklıyorum' diyerek Tunceli ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Erzincan- Karlıova arasında bulunan fay hattının 7,4'e kadar deprem üretebileceğini söyleyen Görür, 'Tunceli tehdit altında' demişti.

Görür, merkez üssü Tunceli'nin Pertek ilçesi olan 3.1'lik depremin ardından yaptığı değerlendirmede 'İlk kez açıklıyorum' diyerek “Türkiye’de Tunceli tehdit altında. Bugün Tunceli’den kimse bahsetmiyor ama Tunceli tehdit altında çünkü Erzincan- Karlıova arasında Yedisu fayı var. Bu fay en son 1790’lar da deprem üretmiş. 250 senede bir deprem üretme periyodu var. 1794’e 250 koyarsanız günümüze yaklaşırsınız. Dolayısıyla tehlikeli orası” ifadelerini kullanmıştı.

“7.4’E KADAR ÇIKABİLİR”

Olası deprem için Erzincan-Bingöl-Karlıova bölgesini işaret eden Görür, “Bu fay eğer deprem üretirse 7,4’e kadar deprem çıkabilir. Bu fay Tunceli’ye fazla uzak değil. Tunceli’ye yakın Tunceli hemen bu fayın güneyinde” demişti.

Görür, Tunceli’ye dair son uyarısını da birkaç saat önce yapmıştı.

Naci Görür, Hakkari'de dün meydana gelen depremlerin ardından Bitlis/Zagros bindirme kuşağına dikkati çekmişti. Görür, Bitlis, Adıyaman, Hakkari, Tunceli ve Bingöl bölgesi için uyarıda bulunmuştu. Deprem uzmanı, Japonya'daki depremle kıyaslayarak "Deprem Dirençli Kentler" faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiğini söylemişti.

HAKKARİ'DE PEŞ PEŞE ÜÇ DEPREM OLMUŞTU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde 4.4, 3.5 ve 4.5 büyüklüğünde üç deprem meydana gelmişti. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'deki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Yazılı- Yüksekova Hakkari’de 4.7 ve ardından da 4.6 artçı deprem oldu. Depremler muhtemelen Bitlis- Zagros Bindirme kuşağının içerisinde. Bu bölgede depremin olması mümkün çünkü Arap Levhası kuzeye doğru hareket ederek Doğu Anadolu’yu sıkıştırdı. Dolayısıyla Bitlis-Zagros bindirme kuşağında hareketlenmeler olabilir. Hakkari'de bu depremler sonucu çeşitli yerlerde heyelanlar da gelişebilir." ifadelerini kullanmıştı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...