Türk reklamcılığının duayeni Alinur Velidedeoğlu hayatını kaybetti

Türk reklamcılığının 1970'li ve 1990'lı yıllarına ikonik kampanyalarla damga vuran duayen ismi Alinur Velidedeoğlu, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Güzel Sanatlar Reklam Ajansı'nın kurucularından olan ve DFH Network ile uluslararası medya girişimciliğinde öncü rol üstlenen Velidedeoğlu, ünlü hukukçu Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun da torunuydu.

Türkiye'de reklamcılık sektörünün kurucu isimlerinden biri olarak kabul edilen ünlü yaratıcı sanatçı, yapımcı ve medya girişimcisi Alinur Velidedeoğlu, kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Özellikle 1970 ve 1990 yılları arasında imza attığı ikonik kampanyalar ve jingle'larla hafızalara kazınan Velidedeoğlu'nun vefatı, medya ve sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Türkiye'nin Reklamcılık Hafızasını Şekillendirdi

1953 yılında ABD’nin Michigan eyaletinde doğan ve küçük yaşlarda Türkiye’ye dönen Velidedeoğlu, kariyerine İstanbul Reklam’ın animasyon departmanında adım attı. 1973 yılında Ünver Oral ve Yiğit Şardan ile birlikte kurduğu Güzel Sanatlar Reklam Ajansı, kısa sürede Türkiye'nin en yenilikçi ve etkili ajanslarından biri konumuna yükseldi. Sektörde bulunduğu yıllar boyunca pek çok ünlü markanın vizyonunu belirleyen Velidedeoğlu; hazırladığı reklam filmleri, unutulmaz sloganlar ve bestelediği jingle'larla sektörde "öncü" sıfatını kazandı.

Medya Girişimciliği ve Hollywood Yapımcılığı

Başarılarını sadece reklam dünyasıyla sınırlı tutmayan Velidedeoğlu, uluslararası alanda da önemli yatırımlara imza attı. 1998 yılında kurduğu DFH Network isimli televizyon şirketi ile ABD ve Kanada’daki Türklere ulaşarak, en çok izlenen Türk televizyon kanallarını Kuzey Amerika'ya taşıyan bir sistem inşa etti. Sinema dünyasında da adından söz ettiren usta isim, IMDb kayıtlarına göre; "The Ottoman Lieutenant" (2017), "Harvard Man" (2001) ve "Black & White" (1999) gibi uluslararası yapımların da yapımcılığını üstlendi.

Entellektüel Bir Mirasın Temsilcisiydi

Alinur Velidedeoğlu'nun vizyoner kimliğinin arkasında yatan en önemli faktörlerden biri de ailesinden devraldığı mirastı. Kendisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli hukukçularından, 1961 Anayasası'nın hazırlayıcılarından ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin efsanevi dekanlarından Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun torunuydu. Dedesi Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun entelektüel duruşu, Alinur Velidedeoğlu'nun sanat ve iş dünyasındaki gelişiminde büyük bir rol oynamıştı.

 

