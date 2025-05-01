Türkiye beşik gibi: Bu sefer Osmaniye sallandı
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AFAD, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Saat 11.30 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 1, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Kadirli (Osmaniye)
Tarih:2025-05-01
Saat:11:30:44 TSİ
Enlem:37.4275 N
Boylam:36.06694 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/m0yw74aLXs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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