Türkiye ile Cezayir arasında 13 yeni anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Daha sonra Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçen Erdoğan ve mevkidaşı Abdülmecid Tebbun ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı’nda karşılanmasının ardından Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gelen Erdoğan, buradaki resmi karşılama töreninin ardından Tebbun ile ikili görüşme gerçekleştirdi.



İŞ BİRLİĞİYLE İLGİLİ ADIMLAR ELE ALINDI

Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi’nin İkinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlıklarında yapıldı.

İlgili Bakanların da katılımıyla düzenlenen toplantıda, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinleri de imzalandı.

Türkiye-Cezayir ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinleri üzerinde işbirliğine varıldı.

İki lider, basına açık gerçekleştirilen törende pek çok anlaşmaya imza attı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "13 İMZA ATTIK. TÜRKİYE VE CEZAYİR İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir'de mevkidaşı Abdülmecid Tebbun ile yaptığı basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:

"Sayın cumhurbaşkanı, aziz kardeşim sayın bakanlar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum 2020'deki ziyaretimin ardından yeniden bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Şahsıma gösterilen hüsnü kabul dolayısı ile kardeşime teşekkür ediyorum.

Sayın Tebbun'la yüksek düzeyli konseyin kuruluşuna karar vermiş ilk toplantıyı Ankara'da yapmıştık. Bugün konseyin ikinci toplantısını yaptık, verimli görüşme gerçekleştirdik. Hayata geçirilecek projelerin yakın takipçisi olacağız.

Türkiye ve Cezayir asırlardır süren dostluk ve kardeşlik bağlarına sahip. 5,3 milyarlık ticaretin 6 milyar yakalamasını hedefliyoruz. 10 milyarlık ticarete de gayretlerimizi artırarak inşallah başaracağız. Tercihli ticaret anlaşmasının bizlere yardımcı olacağına inanıyorum. Sayın Tebbun'un çabalarını izliyoruz. Şirketlerimizin en büyük yatırımcı ve istihdam sağlayıcı olması ile iftihar ediyoruz. Cezayir'in ülkemizdeki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. Cezayir'in altyapı yatırımlarında şirketlerimizin olması gurur vericidir. Enerji ve yenilenebilir enerjideki ilişkileri yeni ortaklıklarla çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz. Doğal gaz sözleşmesi bunun güzel bir örneğini gösterdi. Savunma sanayisinde de potansiyeli görüyoruz ve bu alanda neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Karşılıklı kültür merkezlerinin açılması için çalışmalarımızı hızlandırdık.

Filistin'deki insani dramı da konuştuk. Cezayir en güçlü desteği veren ülkelerden. Filistin meselesinde Cezayir'in kararlı duruşunu takdir ediyoruz. Savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını kabul etmiyoruz. Hastane, ibadethane, okul gibi mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması barbarlıktır.

Önceliğimiz ateşkes ve insani yardımların bölgeye intikalidir. Sürece gereken katkıyı sunuyoruz. Filistin devletinin tesisi artık kaçınılmazdır. Elimizden geleni yapacağız bunun için. Adil bir barış için bölge ülkelerle garantör ülke olarak elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkladık.



13 imza attık. Türkiye ve Cezayir için hayırlı olsun. ilişkilerimizde ilave adımlar konusunda çabalarımızı sürdüreceğiz."

Öte yandan örüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilen Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.