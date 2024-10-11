Türkiye ile Sırbistan arasında 11 anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. İki ülke arasında imzalanan 11 anlaşmanın ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti.

Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandr Vucic ile Sırbistan'da ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda iki ülke arasında 11 anlaşmaya imza atıldı.

Sırp mevkidaşı Aleksandr Vucic ile Belgrad'da ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırbistan'la ilişkilerimizde altın çağı yaşıyoruz" dedi. Erdoğan, Gazze'deki İsrail saldırılarına da değinerek, "Yaşanan katliamın sona ermesi konusunda uluslararası toplumun asli bir görevi bulunuyor" diye konuştu.

Toplantıda ilk sözü Vucic aldı. “Türkiye dostane ilişkiler kurmaya önem verdiğimiz bir ülke" diyen Sırp lider, "Bu hem siyasi hem ekonomik hem Avrasya düzeyinde önemli, küresel ölçekte de önemli” diye ekledi.

Vucic, "Türkiye, Balkanlar’da en büyük güce ve role sahip ülke. Dolayısıyla bu süreçlerde (barış ve istikrar) Türkiye’nin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İki senenin ardından tekrar Belgrad'da sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'mizin 4'üncü toplantısı vesilesiyle ikili ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Gerek birlikte gerek heyetlerarası bu istişarelerimiz geleceğe yönelik önemli gelişmelerin olabileceğinin bize sinyallerini verdi.

11 ANLAŞMA İMZALADIK

Münasebetlerinin ahdi zeminini güçlendirecek metinlere sizlerin huzurunda 11 anlaşmaya imzalı attık. Ayrıca Balkanlar, Orta Doğu ve Ukrayna özelinde küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

ALTIN ÇAĞI YAŞIYORUZ

Sayın Vucic'in belirttiği gibi Sırbistan ile ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz. Her geçen gün gelişen ilişkilerimiz sayesinde Belgrad Büyükelçiliğimize ilave olarak 2021'de Yenipazar'da Başkonsolosluk, 2022'de Niş'te konsolosluk bürolarını açtık. İkili işbirliğimizin lokomotifini ekonomi ve ticari ilişkilerimiz oluşturuyor.

Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 2 milyar doları aştı. 5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak maksadıyla müşterek adımlar atmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu sene sonunda Sırbistan'dan ülkemize gelen turist sayısının 2022 yılındaki rekoru aşacağını tahmin ediyoruz. Üzerinde çalıştığımız kimlikle seyahat imkanı ile birlikte karşılıklı turist sayıları önemli oranda artacaktır.

Sırbistan'daki yatırımlarımız son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolara çıktı. Şirketlerimiz bu kapsamda Sırbistan'da yaklaşık 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz üstlendikleri 95 proje ile 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı.

İnşaat sektöründe 10 bini aşkın işçimiz çalışarak Sırbistan'a katkı sunmaya devam ediyor. Yatırımcılarımıza hiçbir zaman desteğini esirgemeyen değerli dostum Vucic bu tablonun ortaya çıkmasında büyük bir paya sahiptir. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanıyla ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Balkanlar'ın huzur ve istikrarının öneminin altını bir kez daha çizdik. Bu minvalde Sırbistan'la Kosova arasındaki son gerilimlere sağduyuyla yaklaşılmasının önemi aşikardır. Bosna Hersek'te istikrarın korunmasında ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik. Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini de bu vesileyle vurguladım.

"İSRAİL'E ARTIK DUR DENİLMELİ"

İstişarelerimizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha ifade ettim. Kalıcı barışa dönük gayretlerimizi sürdürme kararlılığında olduğumuzu mevkidaşımla paylaştım. Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'da yaşanan dram da hiç şüphesiz gündemimizde yer aldı. İsrail yönetiminin insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına artık "dur" denilmesi gerekiyor.

Meselenin temelinde yatan sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalinin sürmesidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı burada bir kez daha hatırlatıyorum. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor.

Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Vuçiç başta olmak üzere tüm dostlarımıza samimi misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Özellikle ikili görüşmemizde siyasi, askeri, ekonomik, ticari, turizm, bunun yanında savunma sanayine yönelik işbirliği çalışmalarımızı karşılıklı menfaat esasına dayalı olarak sürdürme kararını verdik.

İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Toplantıda konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic şu ifadeleri kullandı:

Hem Türkiye'yi hem Sırbistan'ı ilgilendiren konuları görüştük. Küresel konularla ilgili görüşlerini aldım. Yaptığımız görüş alışverişi hem Türkiye hem Sırbistan için hayırlı olacak. Türkiye ile Sırbistan arasında çok iyi ilişkiler var.

İki ülke arasındaki ticareti 7 kat artırdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan bize ev ödevi verdi. Dış ticaret hacmimizi 2,6 milyar dolara ulaştıracağız.

Türkiye dostane ilişkiler kurmaya önem verdiğimiz ülke. Özellikle savunma sanayii alanında iş birliğimiz artmalı. İş birliğimizin her alanda büyümesi gerekiyor. Türk yatırımcılarına teşekkür ederiz. Gelecekte daha yakın çalışarak Sayın Erdoğan'ın da izniyle daha iyi sonuçlara ulaşacağız. Dostluğumuzu daha nasıl geliştirebiliriz bunları konuştuk.

Ankara ve Belgrad arasında her zaman bir köprü var. Sayın Erdoğan'a bir kere daha ziyareti için teşekkür ederim.

SORU-CEVAP

Türkiye ile Sırbistan ileride hangi somut adımları atmayı planlıyor?

Vucic: Biz görüşmelerimizde hep Balkanlarda barış ve istikrarın korunmasına odaklandık. Erdoğan Balkanlardaki sorunları çok iyi anlıyor. Kalıcı barışı nasıl sağlayabiliriz diye de konuştuk. Bu konuda farklı sinyaller vermemiz gerektiğine karar verdik.

Erdoğan: Bizler Türkiye ve Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız. Ama bu adım barışın korunmasına temine dayalı savunma sanayiinin aramızda teşkilidir. İkili görüşmemizde el ele verdik. Arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bizde olan imkanlar var Sırbistan'da olan imkanlar var.