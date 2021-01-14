Türkiye, KKTC'ye, 20 bin doz koronavirüs aşısı gönderdi

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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye'den gönderilen aşıların sabah 05:00 itibarıyla ambulans uçakla Ercan Havalimanı’na ulaştığını açıkladı.
Bakan Pilli açıklamasında, "Bu sabah saat 05.00’te Türkiye Cumhuriyeti’nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC’ye geldi.” dedi.
EN GEÇ 15 OCAK'TA BAŞLAYACAK
KKTC Sağlık Bakanı Pilli, ülkede koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programının en geç 15 Ocak'a kadar başlayacağını ve marta kadar nüfusun yüzde 60'ını aşılamayı planladıklarını ifade etmişti.
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