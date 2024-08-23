Türkiye ve Rusya ortak devriyeye başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde ortak devriyeye başladığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya Federasyonu (RF) ile vardığı mutabakat gereği bölgeden çıkması gereken PKK/YPG-SDG Terör Örgütüne ait kontrol noktası, karargah ve askeri yapıların tespit edilmesi, terörle mücadelede Türk-Rus işbirliğinin sergilenmesi maksadıyla Birleşik Kara Devriyesi (BKD) faaliyetine müteakip dönemde devam edilmesi planlanmaktadır." denildi.