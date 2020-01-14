Türkiye’de depremi yapay zeka tahmin edecek

İstanbul’da 2002 yılında Fuat Agalday ve Bülent Doruker tarafından kurulan Doğa Hareketleri Araştırma Derneği, tamamen yerli imalat sismometre ve jeofizik ölçüm cihazları ile fay hatlarını takip ediyor.

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD), İstanbul, Bursa, Yalova, Çanakkale, Tekirdağ gibi illerde kurdukları toplam 40 istasyonda deprem hareketlerini, günün 24 saati tamamen yerli imalat sismometre ve diğer jeofizik ölçüm cihazlarının bulunduğu ve yine tamamen yerli yazılımlar ile alınan verilerin toplandığı ve çözümlendiği istasyonlar ile takip ediyorlar.

Çalışma ekiplerinde Prof. Dr. Burak Berk Üstündağ , Prof. Dr. Uğur Kaynak ve Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu gibi deprem konusunda dünya çapında bilim insanları bulunduğu Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Kuzey Anadolu fay hattının Marmara segmenti ve Marmara'daki fay hatlarını yakından izliyor.

DOHAD arge ekipleri ve Üstündağ'a bağlı İTÜ çalışma grubu test aşamasında olmalarına rağmen, İstanbul Silivri'de geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depremden bir ay öncesinde özelikle Bursa Nilüfer ve İstanbul Silivri Belediyesi’ne ait İstasyonlarda Marmara bölgesini ilgilendiren bir anomali olduğunu fark etti.

Özellikle Marmara Bölgesi’nden pek çok belediyenin de destek verdiği DOHAD ayrıca yine İstanbul'da Eylül ayında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden, çok öncesinden istasyonlarda anomali tespit ettiklerini de açıkladı.

DOHAD’TAN BİR İYİ, BİR DE KÖTÜ HABER

DOHAD kurucusu ve elektronik mühendisi Fuat Agalday, Marmara Bölgesi'ndeki fay hatlarında, son 20 yılda yaşanan suskunluğun aksine gözle görülür bir hareketlilik olduğunu söyledi.

Agalday Haber3.com’a yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki günlerde Marmara'da, 5 veya 5.5 büyüklüğünde olağan bir depremin de, yaşanabilir. Bunlar, sıkıntılı haberler. Güzel olan gelişme ise beklenen büyük depremle ilgili şu ana kadar büyük çapta bir anormal gözlemin olmaması. En azından, kısa sürede böyle bir depremin beklenmemesi.” dedi.

“YAPAY ZEKA DEPREMİ HABER VERECEK”

Bir diğer DOHAD üyesi olan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Berk Üstündağ da depremleri tahmin edebilecek yapay zeka programı üzerinde çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

DOHAD, Hava Harp Okulu'nda ve Sakarya Üniversitesi'deki istasyonda, tam 20 yıldır toplanan verileri, hazırladıkları yapay zeka programına yüklüyor. Bu çalışmayla yapay zekanın, fay hatlarında yaşanan hareketlilikler ve yüklenen verileri dikkate alarak, yaşanabilecek büyük bir deprem öncesinde, uyarıyı zamanında yapması bekleniyor.

“DEPREMİN ÖNCEDEN BİLECEĞİZ”

Fuat Agalday, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği olarak tıpkı, televizyonlarda hava durumu bilgisi verilir gibi, deprem risklerini günler öncesinden ilgili mercilere iletmeyi ve "depremin önceden tahmin edilmesi mümkün değil" söylemini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söylüyor.

Çalışma alanlarının genişletilmesi ve yaşadıkları kaynak sorununun giderilmesi için desteğe ihtiyaçları olduğunu belirten Agalday, “büyük Marmara Depremi'nin ayak seslerinin duyulduğu günümüzde, araştırmalarımız büyük önem taşıyor. Bu nedenle DOHAD’a sağlanacak destek çok önemli. Tabi bununla birlikte binalarımız da depreme karşı tam güvenilir hale getirilmeliyiz.” Dedi.

BELEDİYELER DESTEK VERİYOR

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği'ne yerel yönetimler de son yıllarda kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Belediyesi, Burdur Belediyesi, Amasya’da Merzifon Belediyesi ve Manisa'da Akhisar Belediyesi de, derneğin çalışmalarına destek veren paydaşlar arasında yer aldı...

DOHAD en kısa sürede bu il ve ilçelere de deprem öncü işaretleri izleme istasyonları kurmaya hazırlanıyor.