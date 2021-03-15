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Türkiye'den AB ve 2 ülkeye Doğu Akdeniz notası

Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığını ilgilendiren konulardaki çalışmalarda izninin aranması için Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verdi.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında elektrik bağlantısı kurulmasını öngören AB destekli EuroAsia Enterkonnektörü projesine dair 8 Mart 2021’de bir mutabakat muhtırası imzalandığı ortaya çıktı. 

Diplomatik kaynaklar, projenin dokümanlarında kullanılan görsellerden, sualtı elektrik kablosunun planlanan güzergahının Kıbrıs Adası ve Girit arasında ülkemizin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığından geçmesine tepki gösterdi. 

Yapılan açıklamada, "Uluslararası hukuk gereği, kablo faaliyetleri ön araştırma çalışması gerektiriyorsa, kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek bu çalışmalar için ülkemizin izninin aranması; ön çalışma gerekmiyorsa kablo döşeme faaliyetleri ve kapsamı hakkında ülkemize makul bir süre önceden bilgi verilmesi gerekmektedir.

Yunanistan ve İsrail’in Ankara Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyonuna Nota verilerek, tutumumuz yazılı olarak kayda geçirilmiştir." denildi. 

Etiketler Türkiye nota avrupa birliği iki ülke nota verildi israil yunanistan
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